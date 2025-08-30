La tarde de este viernes 29 de agosto de 2025 se reportó que una avioneta se desplomó en Tamaulipas, en su capital Reynosa, dejando un saldo de un muerto y un herido.

Los primeros reportes indican que el incidente ocurrió en la carretera Reynosa – San Fernando, a la altura del ejido General María Anaya, según confirmó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas

Autoridades de seguridad y auxilio informan que se trata de una avioneta privada, cuya parte delantera quedó prácticamente destrozada, dejando un saldo de un muerto y un herido.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como:

Piloto: Gilberto Solís, muerto

Propietario: José Armando Cantú Barragán, herido

Se registró la caída de una avioneta en Reynosa, Tamaulipas.



¿Quiénes son las víctimas de la avioneta que se desplomó en Tamaulipas?

Los primeros reportes informan que la avioneta que se desplomó en Tamaulipas cuenta con la matricula XB-BZK, y es aparentemente propiedad del empresario José Armando Cantú Barragán, hermano del propietario de la empresa Titsa.

De acuerdo con su página oficial, Titsa es un líder en transportes especializados, grúas industriales y logística integral en México, incluyendo servicios de transporte de carga pesada y grúas hidráulicas.

También se informó que la avioneta que se desplomó en Tamaulipas era manejada por un hombre identificado como “Gilberto Solis”, quien lamentablemente murió en el lugar.

Ante este accidente, cuerpos de auxilio se trasladaron al lugar de los hechos donde localizaron la avioneta que mostraba la parte delantera destruida. Por su parte, Elementos de la Cruz Roja se encargaron del traslado de heridos.

¿Por qué se desplomó la avioneta en Tamaulipas?

Hasta el momento, la Vocería del Gobierno de Tamaulipas no ha dado los detalles ni las causas por el desplome de la avioneta de ciudad Reynosa.

Por ello, informó que esto aún está bajo investigación y que sería en las horas posteriores cuando se revelen si se trató de una falla.

Ante los rumores por este hecho, la vocería aclara lo siguiente:

La aeronave cayó en un sembradío de sorgo

Viajaban dos personas a bordo

Una persona murió en el lugar

Una persona más fue trasladada para recibir atención médica; sus lesiones no ponen en riesgo su vida