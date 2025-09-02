Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, entregó hoy lunes 1 de septiembre de 2025 en la Cámara de Diputados el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trató de una ceremonia solemne, en la cual la entrega del primer informe de Claudia Sheinbaum por Rosa Icela Rodríguez se llevó a cabo por escrito en un libro con portada en color verde.

Destaca que la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con la aprobación del 76% de los mexicanos en su primer informe de gobierno, de acuerdo con una encuesta realizada por MetricsMx.

Rosa Icela Rodríguez acudió este lunes a la Cámara de Diputados para realizar la entrega formal por escrito del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular del la Secretaría de Gobernación fue recibida en el recinto legislativo por una comitiva de diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde.

Los legisladores, quienes la recibieron a la entrada de la Cámara de Diputados, escoltaron a Rosa Icela Rodríguez hasta la tribuna donde llevó a cabo la entrega del primer informe de Claudia Sheinbaum.

El escrito fue recibido por Sergio Gutiérrez Luna, aún presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien confirmó de acuerdo con lo estipulado en la Constitución la recepción del libro.

“Recibimos de manos de la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) el primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. De cuenta con el oficio que se ha recibido”. Sergio Gutiérrez Luna

Durante la ceremonia de entrega Rosa Icela Rodríguez no pronunció discurso alguno, pues únicamente cumplió con la entrega por escrito del primer informe de Claudia Sheinbaum.

Tras este acto protocolario, el presidente de la Cámara de Diputados mostró el primer informe de Claudia Sheinbaum a todos los asistentes al recinto, en señal de que se cumplió con lo pactado en la Constitución.

Rosa Icela Rodríguez entrega a Diputados primer informe de Claudia Sheinbaum (Cortesía)

76% de mexicanos respalda el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, revela encuesta MetricsMx

A solo unos días del primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, MetricsMx llevó a cabo una encuesta para medir la aprobación de la presidenta de México.

De acuerdo con los resultados obtenidos, 76% de mexicanos aprueba el gobierno de Claudia Sheinbaum hasta el momento.

De este porcentaje, el 59.3% la aprueba mucho y 16.7% la aprueba algo, mientras tanto, un 19.4% de la población desaprueba su gestión.

Asimismo, un 2.1% de los mexicanos se mantiene neutral, y un 2.5% no respondió la encuesta MetricsMx.

Claudia Sheinbaum rumbo a su primer informe: Encuesta MetricsMx (Michelle Rojas/SDPnoticias.com)

