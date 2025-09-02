La Arrolladora Banda El Limón de Don René Camacho será la agrupación estelar que se presentará en el Zócalo de la CDMX con motivo del Grito de Independencia el 15 de septiembre.

El anuncio se hizo oficial en la conferencia mañanera de este 2 de septiembre por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la conferencia Claudia Sheinbaum presentó el video promocional de La Arrolladora Banda El Limón de Don René Camacho para encabezar los festejos del 15 de septiembre en el Zócalo CDMX en el que sonó una mix de música que incluyó los éxitos Aquí Hay Para Llevar y Aunque Tiren Hate.

Cartelera para el concierto del 15 de septiembre en el Zócalo CDMX: La Arrolladora Banda El Limón y más

Claudia Sheinbaum presentó el video sorpresa que al final de su conferencia de prensa en cuya cartelera para el 15 de septiembre también se anunció a: