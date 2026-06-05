Caso Jeshua Cisneros: Alpura responde por supuesta omisión de videos

Alpura respondió a los señalamientos por una supuesta omisión de videos relacionada al caso Jeshua Cisneros, joven que desapareció en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el 13 de noviembre de 2025.

A través de un comunicado, Alpura externó su pesar por la situación que atraviesa la familia de Jeshua Cisneros y reafirmó su compromiso con las autoridades para contribuir a su proceso de búsqueda.

Caso Jeshua Cisneros: Alpura reitera disposición para colaborar con las autoridades

Alpura se pronunció públicamente ante el creciente escrutinio público, tras señalamientos sobre la presunta retención de grabaciones de seguridad que podrían ser vitales para el caso Jeshua Cisneros.

La compañía subrayó que hasta el momento ha actuado con transparencia, asegurando que su vinculación con las autoridades se ha mantenido bajo los marcos legales correspondientes desde el inicio de las indagatorias.

Uno de los puntos centrales de la aclaración es la apertura de sus sistemas internos de vigilancia.

Alpura detalló que facilitó a los peritos y oficiales el ingreso a su centro de control para que estos pudieran evaluar directamente la operatividad y las condiciones del equipo tecnológico.

Esta acción tuvo como objetivo disipar dudas sobre el estado de las cámaras y la gestión de la información captada por las mismas.

Según la empresa, este acercamiento técnico y los datos derivados de sus sistemas fueron notificados con oportunidad tanto a las instituciones gubernamentales como a la familia de Jeshua Cisneros.

De esta manera, rechazan las acusaciones de ocultamiento de evidencia, sosteniendo que hasta el momento han colaborado con las autoridades.

Finalmente, Alpura hizo un llamado a confiar en el desempeño de investigaciones, reiterando que mantendrán su disposición para cualquier diligencia futura que sea necesaria para localizar a Jeshua Cisneros.