La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, se olvidó del discurso de austeridad con un festejo en un restaurante francés de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX).

Según Grupo Reforma, ayer lunes 1 de septiembre, luego de rendir protesta en la Cámara de Senadores, los 9 nuevos ministros de la SCJN acudieron a festejar al restaurante Au Pied de Cochon, ubicado en la calle Campos Elíseos 218, en la colonia Polanco.

Cabe señalar que la toma de protesta de la nueva SCJN se dio entre ovaciones de legisladores de la denominada Cuarta Transformación y críticas de la oposición, ya que distintos grupos de poder se opusieron a las elecciones del Poder Judicial de Federación (PJF).

Nueva SCJN cenó en restaurante francés de Polanco; “entraron y los llevaron a un privado”, señala fuente parlamentaria

Ayer lunes 1 de septiembre, luego de la toma protesta en el Senado, los 9 integrantes de la SCJN acudieron a cenar al restaurante francés Au Pied de Cochon, ubicado en la colonia Polanco, en la CDMX.

De acuerdo con el testimonio de una fuente parlamentaria al que tuvo acceso Grupo Reforma, los ministros de la SCJN ”entraron y los llevaron a un privado"; sin embargo, no se dieron a conocer mayores detalles sobre la presencia de los ministros en el lugar.

Según la misma fuente, el grupo de ministros habría acudido a este restaurante después de la medianoche, ya que dicho lugar ofrece servicio las 24:00 horas del día.

Costo promedio del restaurante en el que cenó la nueva SCJN ronda los mil pesos

En torno a la cena de la nueva SJCN en el restaurante Au Pied de Cochon, ubicado en Polanco, información disponible en Google señala que el costo promedio de una comida en el lugar ronda los mil pesos.

Algunos ejemplos de platillos que ofrece el establecimiento son:

Ensalada Au Pied de Cochon por 198 pesos,

Bouchée a la Reine por 422 pesos

Salmón ahumado con crema de raíz fuerte por 285 pesos

Blanquette de ternera con morillas por 389 pesos

En cuanto a la oferta de vinos, el precio ronda entre 300 y 400 pesos por botella.

¿Quienes integran la nueva SCJN?

En el marco de la lo difundido por Grupo Reforma, cabe señalar quienes son los 9 integrantes de la nueva SCJN, desde ayer 1 de septiembre.

De acuerdo con los votos obtenidos en las elecciones judiciales, quienes integrarán la nueva Suprema Corte son: