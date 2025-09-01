Hoy 1 de septiembre de 2025 se llevará a cabo el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum en vivo; sigue aquí el minuto a minuto con lo más importante.

Tras 11 meses del inicio de su sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum rendirá su primer informe de gobierno como la primera mujer presidenta de la historia de México.

Como parte de su primer informe, Sheinbaum presentará avances de obras y de sus 100 compromisos anunciados al inicio de su administración.

Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México (Mario Jasso/Cuartoscuro)

¿A qué hora es el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum?

Hoy lunes 1 de septiembre, la presidenta presentará el primer informe de gobierno desde Palacio Nacional.

El primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum dará inicio de las 11 de la mañana.

La transmisión del primer informe se llevará a cabo a través de las cuentas oficiales de redes sociales del gobierno de México y de Claudia Sheinbaum en YouTube, Facebook y X.

La presidenta Sheinbaum iniciará su jornada en su horario habitual de las seis de la mañana con la reunión del Gabinete de Seguridad; no obstante, debido a su primer informe de gobierno, este lunes 1 de septiembre no habrá conferencia Mañanera del Pueblo.

Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum de hoy 1 de septiembre de 2025 (@GobiernoMX/X)

Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum: Se esperan 400 invitados especiales

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, se esperan cerca de 400 invitados especiales al primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Entre los invitados están gobernadores, representantes de presidentes municipales, empresarios y deportistas.

Cabe destacar que ningún integrante de la oposición está invitado al evento.

Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum en vivo: Sigue el minuto a minuto (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum también asistirá a instalación de la nueva SCJN hoy 1 de septiembre

Este mismo lunes 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum asistirá a la Sesión Solemne de la Instalación de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ceremonia comenzará a las 10 de la noche en el edificio principal de la Corte, ubicado sobre la calle José María Pino Suárez, en el Centro Histórico de la CDMX.

La nueva SCJN estará integrada por las ministras y ministros: