Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, encabezó la Marcha por la Resistencia Democrática en CDMX, que congregó a miles de asistentes.

Días atrás la alcaldesa anunció la Marcha por la Resistencia Democrática para este domingo 31 de agosto de 2025, movimiento para hacer un llamado a la participación activa de la ciudadanía en defensa de la democracia y de México.

La movilización tuvo una convocatoria nacional y la marcha comenzó desde las 11:00 horas, con Alessandra Rojo al frente de la manifestación.

Marcha por la Resistencia Democrática reunió a miles de personas en CDMX

Miles de personas asistieron a la Marcha por la Resistencia Democrática en CDMX organizada por Alessandra Rojo de la Vega.

Aunque no hay cifras oficiales, algunas estimaciones apuntan a que la marcha de Alessandra Rojo reunió a 2 mil personas que se sumaron a la Resistencia Democrática, aunque organizadoras habrían declarado que fueron hasta 15 mil.

La ruta de la movilización fue partir desde la Diana Cazadora y concluyó en el Foro Lindenberg en Parque México, donde se convocó a un foro de conversación.

La alcaldesa resaltó la importancia de actuar ante la situación que se vive en México a manos de las autoridades actuales, como:

sistema de salud colapsado

falta de medicamentos para personas con cáncer

personas desaparecidas

vínculos del gobierno con el crimen organizado

reforma al Poder Judicial y más

Así agradeció Alessandra Rojo la asistencia a la Marcha por la Resistencia Democrática en CDMX

Tras la Marcha por la Resistencia Democrática, Alessandra Rojo agradeció la convocatoria y asistencia que tuvo la manifestación y movimiento de resistencia.

“Qué viva la resistencia”, escribió la alcaldesa, seguido de un video de casi 2 minutos de duración en donde mandó un mensaje contundente a la población, con un trasfondo de crítica hacia los gobiernos de Morena.

“México jamás será definido por prejuicios, resentimientos ni insultos, somos muchos más que las mentiras oficiales, la ineptitud y la ambición desmedida de quienes hoy ocupan el poder”. México no merece los 200 mil homicidios del sexenio pasado, ni el sistema de salud con sus falsedades. La grandeza de México no está en Palacio Nacional, sino en todas y cada una de nuestras calles, su gente”. Alessandra Rojo

Destacó que la resistencia democrática que promueve nació de la dignidad y convicción de que todos merecemos un país donde la libertad y la justicia estén garantizadas, y no gobiernos autoritarios.

En otra publicación en su cuenta de X, Alessandra Rojo compartió un breve fragmento en video de su discurso y el apoyo que recibió en la Marcha por la Resistencia Democrática, sobre el que escribió:

“Se me sale el corazón. Otro México sí es posible y depende de nosotras #YoSoyLaResistencia”. Alessandra Rojo