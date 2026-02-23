Hugo César Macías Ureña, “El Tuli”, es uno de los cuatro muertos registrados en el operativo en el que también murió Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El Tuli” o “El 5″ es señalado de estar detrás de bloqueos, quema de vehículos y de ofrecer recompensas de 20 mil pesos para matar militares .

Te contamos lo que sabemos de Hugo César Macías Ureña, “El Tuli”:

¿Quién era “El Tuli”?

Hugo César Macías Ureña, “El Tuli”, era uno de los principales hombres de confianza de El Mencho quien prácticamente sustituyó la presencia de sus hermanos, Antonio Oseguera Cervantes y Abraham Oseguera Cervantes, detenidos en diciembre de 2022 y en febrero de 2025, respectivamente.

Su papel tras la captura y muerte de El Mencho fue la de ser el generador de violencia que se desató el 22 de febrero y coordinarla desde El Grullo, Jalisco.

El Tuli ya era identificado desde años tras por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de acuerdo con los informes filtrados por Guacamaya Leaks.

¿Qué edad tenía “El Tuli”?

Al momento se desconoce la edad exacta de “El Tuli”.

¿Quién es la esposa de “El Tuli”?

No se sabe quién es la esposa de “El Tuli”. Un dato relevante en esta historia fue que gracias a la visita de una pareja sentimental de El Mencho se supo su localización en Tapalpa, Jalisco.

¿Qué signo zodiacal era “El Tuli”?

No se tiene ese dato al desconocer su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tenía “El Tuli”?

Se desconoce si “El Tuli” era padre de familia.

¿Qué estudió “El Tuli”?

No se cuentan con registro de los estudios formales de “El Tuli”.

¿En qué ha trabajo “El Tuli”?

“El Tuli”, al momento de su muerte, era el operador logístico, financiero y principal persona de confianza de El Mencho.

Muestra de ello es que al liderazgo del CJNG le decomisaron 7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares estadounidenses.

Anuncian muerte de El Tuli ademas de la de El Mencho

El titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, anunció la muerte de Hugo César Macías Ureña, “El Tuli”, el mismo día del operativo en el que murió El Mencho en Tapalpa, Jalisco.

Entre los cuatro muertos del CJNG se cuentan a El Mencho, El Tuli y dos escoltas del líder , ello durante los operativo. Posteriormente se contaron otros muertos derivados de acciones violentas que ascienden a alrededor de 30 personas.

Por parte de las autoridades se cuentan 25 guardias nacionales muertos, un custodio y un investigador de la Fiscalía del Jalisco, de nombre Mario Fernando Tejeda Medina.