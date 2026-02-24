La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue captado luego de conocer su ubicación en Tapalpa, Jalisco, en un Country Club donde hasta renta de casas había.

Según se mostró en medios como Milenio, la cabaña de Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho, era de lujo con una imagen de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo en la entrada.

La lujosa cabaña donde El Mencho pasó sus últimas horas en Jalisco

El 22 de febrero de 2026 se realizó un operativo en el pueblo mágico de Tapalpa en Jalisco, para la captura de El Mencho, líder del CJNG que terminó en su muerte.

El general Ricardo Trevilla Trejo de Sedena dio a conocer que la ubicación de El Mencho se supo por su pareja sentimental, compartiendo que se encontraba en una cabaña en Tapalpa.

Ante ello, cámaras como las de Milenio y N+ mostraron el lujo con el que el líder del CJNG vivía en su cabaña que formaba parte del fraccionamiento Country Club con otras casas vecinas que incluso se rentaban para Airbnb, según dijo Antonio Díaz, alcalde de Tapalpa.

La cabaña de El Mencho que estaba en el número 39 constaba de dos pisos con amplios ventanales, madera fina en todo el interior de la residencia, así como 4 habitaciones con camas king size, televisión y baño propio en cada una.

Según el reportero, los muebles eran de gama alta, así como iluminación cálida en candiles modernos, cocina amplia y algunos altares a San Judas Tadeo y San Charbel en el interior.

Reporteros han detallado que en la cabaña de El Mencho además de alimentos como cortes de carne y pescado, también había fruta, así como medicina para la insuficiencia renal en el refriguerador.

Asimismo, la cabaña de El Mencho se puede distinguir por la imagen de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo sobre unas piedras que adornan la entrada.

Por otra parte, se encontró que en la parte trasera de la cabaña donde estaba El Mencho, a 500 metros de distancia había un sendero directo al bosque, siendo por este por el que el capo intentó escapar.

El Mencho pasó San Valentín en su cabaña en Tapalpa, Jalisco

Tras darse a conocer imágenes de la cabaña de El Mencho en Tapalpa, la periodista Anabel Hernández compartió más información a Aristegui Noticias.

La periodista compartió que presuntamente el líder del CJNG se encontraba en Tapalpa románticamente con Guadalupe Moreno Carrillo desde al menos el 14 o 15 de febrero pasando San Valentín.

Asimismo, explicó que habría sido a Guadalupe Moreno Carrillo a quien Estados Unidos le habría estado siguiendo el paso para conocer la ubicación de El Mencho.

Por otra parte, agregó que El Mencho tenía tres dispositivos de seguridad “vigentes”, lo que asumió como sorpresivo que aún así haya sido aprehendido.