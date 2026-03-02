La presidenta de México, Claudia Sheinbaum apuntó que “la ONU dejó de cumplir su papel” en referencia a la situación internacional con los ataques contra Irán de parte de Estados Unidos e Israel.

Por lo que Sheinbaum señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) necesita recuperar su papel en la política diplomática entre las naciones.

“La ONU dejó de cumplir su papel”: Sheinbaum

“La ONU dejó de cumplir su papel”, así es como la presidente Sheinbaum habló sobre cómo se media la situación tras los ataques contra Irán.

“La ONU dejó de cumplir su papel, la verdad. Se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Recordando Sheinbaum la creación de la ONU tras el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, en la cual el objetivo “era garantizar un espacio en donde cada nación tuviera representación”.

Pese a esto los problemas entre los países prevalecen, sin embargo, ante el conflicto militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán “la ONU ha perdido cada vez más fuerza y no puede ser”.

“La ONU tiene que recuperarse el papel de la política diplomática multilateral y es triste por decirlo menos, al final no es un asunto si está de acuerdo con un régimen o otros, sino quien paga es la población civil, el bombardeo de una escuela de niñas, y en todos los países al final quienes sufren son los pueblo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum reafirma que México vela por una paz pacífica ante ataques contra Irán

Ante los ataques contra Irán, Sheinbaum reafirma que México vela por una paz pacífica, por lo que hizo un llamado a “elevar siempre la solución pacífica de los conflictos, evitar la guerras, siempre pugnar por la paz”.

Asimismo, ante la pregunta si el mundo necesita un libertador, Sheinbaum fue clara al decir que no, pues el respeto a la autodeterminación de los pueblos es esencial, pese a estar de acuerdo a no, ya que para eso existe el marco multilateral