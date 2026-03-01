La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que “México siempre ha luchado por la paz” ante la Irán y varias partes de Medio Oriente.

Fue durante un evento celebrado en Comondú, Baja California Sur, en donde la presidenta Sheinbaum recordó los principios que rigen a la política exterior de México.

Sheinbaum reitera llamado a la vía diplomática para solucionar conflicto en Irán

En su más reciente aparición pública, Claudia Sheinbaum reiteró que, ante los sucesos actuales a que involucran en Medio Oriente a países como Israel, Estados Unidos e Irán, “México siempre ha luchado por la paz”.

La presidenta manifestó que existen principios en la Constitución que rigen nuestro actuar en política exterior, resaltando como parte de ello:

autodeterminación de los pueblos

no intervención

solución pacífica de las controversias

proscripción de las amenazas o uso de la fuerza

igualdad jurídica

cooperación internacional para el desarrollo

respeto de los derechos humanos, así como la lucha por la paz y la seguridad

Sheinbaum reiteró que estos conceptos rigen siempre al actuar de México frente a conflictos internacionales como el que afecta a Irán por la muerte de su líder supremo, Ali Khamenei, por lo que seguirá defendiéndolos ante cualquier ocasión.

La titular del Ejecutivo nacional reiteró que México siempre buscará la paz mundial, la cual dijo es indispensable en estos momentos ante los diversos conflictos suscitados en varias regiones.

Cabe señalar que Claudia Sheinbaum ha externado de manera reiterada un llamado a la solución pacífica de los conflictos en Irán o Israel, instando a que los involucrados prioricen la vía diplomática y eviten las acciones militares.

De esta manera, y sin apoyar un solo bando en las problemáticas que enfrenta el mundo, el gobierno de México refrenda su compromiso por buscar ser mediador e incentivar la vía del diálogo como principal respuesta a los conflictos.