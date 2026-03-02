Lizeth Castillo, creadora de contenido, reveló que mexicanos en Dubái recibieron “alerta presidencial” previniéndolos de los ataques de Estados Unidos en medio de la tensión con Irán.

En entrevista con López-Dóriga, la mexicana comentó que la alerta sonó igual a la que llega durante un sismo, solo que el aviso les solicitaba resguardarse ante la presencia de ataques.

Mexicanos en Dubái recibieron “alerta presidencial” previo al ataque de Estados Unidos a Irán

La mexicana Lizeth Castillo, creadora de contenido, se encuentra varada en Dubái luego del cierre del espacio aéreo por los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante una entrevista, Lizeth Castillo dijo que, ella y otros mexicanos, recibieron una “alerta presidencial” previo al ataque que les solicitaba resguardarse y ponerse a salvo.

Lizeth Castillo relató que, tras recibir la “alerta presidencial”, bajó al lobby del hotel donde se hospeda y el personal los trasladó al centro de convenciones del primer piso, lugar en el durmieron durante el ataque a Irán.

Lugar donde durmió la mexicana en medio de tensión entre Estados Unidos e Irán (Captura de pantalla)

La creadora de contenido detalló que, como es común, la “alerta presidencial” de los móviles tiende a generar pánico y miedo, sin embargo, se dice tranquila y en la espera de que pueda salir de Dubái.

Cabe mencionar que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, en Medio Oriente, se encuentran cerca de 7 mil mexicanos y ninguno ha sido afectado, más allá de la cancelación de vuelos.