A través de un comunicado, Alito Moreno fijo su postura tras ataques contra Irán y respaldó al gobierno de Estados Unidos.

“El Partido Revolucionario Institucional fija su postura ante los acontecimientos que ocurren en el Medio Oriente y particularmente en Irán, donde durante años se han documentado graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, persecución política, represión institucionalizada y una alarmante ausencia de Estado de derecho” Alito Moreno

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, aseguró que México no debe ser cómplice de dictaduras que acribillen a mujeres, jóvenes y pueblos enteros.

Alito Moreno asegura que si el PRI gobernará México respaldaría al gobierno de Estados Unidos

A través de un comunicado, Alito Moreno habló sobre los ataques a Irán y aseguró que si el PRI estuviera al frente de México, el país asumiría con firmeza su papel en la geopolítica hemisférica de seguridad.

“Dejamos absolutamente claro que, si el PRI estuviera al frente del Gobierno de la República, Mexico asumiría con firmeza y responsabilidad su papel en la geopolítica hemisférica de seguridad” Alito Moreno

Alito Moreno fija postura por ataques contra Irán y respalda a Estados Unidos (@alitomorenoc / X )

Alito Moreno destacó que respaldarían al gobierno de Estados Unidos, fortaleciendo los mecanismos bilaterales para construir paz, armonía y estabilidad en la región.

“Respaldaríamos absolutamente y sin ambigüedades la cooperación y las decisiones estratégicas con nuestro socio, vecino y aliado, el Gobierno de los Estados Unidos, fortaleciendo los mecanismos bilaterales y multilaterales para construir paz, armonía y estabilidad en la región” Alito Moreno

En su mensaje, Alito Moreno señaló que la seguridad exige una coordinación entre democracias para tener una postura firme ante las amenazas que ponen en riesgo la paz de los pueblos.

“La seguridad hemisférica exige liderazgo, coordinación entre democracias y una postura firme frente a las amenazas que ponen en riesgo la tranquilidad de nuestros pueblos” Alito Moreno

Alito Moreno aprovechó el tema de Irán para atacar a Morena al asegurar que solo arremeten contra Estados Unidos pero no se opusieron al régimen.

“Hoy hay muchos desde el Gobierno de MORENA que arremeten y golpean a Estados Unidos, pero callaron durante años cuando el gobierno en Irán masacró a miles de ciudadanos y familias enteras por oponerse al régimen y a la dictadura” Alito Moreno

Para Alito Moreno, México debe de tomar como ejemplo a lo que pasó con Irán y no permitir que se realicen acuerdos con el crimen organizado, pues solo se vulnera el Estado de derecho.

“En México debemos aprender de estas lecciones. Cualquier intento de establecer acuerdos, pactos o entendimientos con carteles del crimen organizado o con narcoterroristas no solo vulnera el Estado de derecho, sino que compromete el prestigio internacional de nuestro país” Alito Moreno

Alito Moreno aseguró que se debe de combatir a quienes busquen debilitar la seguridad y libertad de las instituciones .

“A quienes siembran violencia y muerte y buscan debilitar la seguridad, la libertad y nuestras instituciones, se les combate” Alito Moreno

Alito Moreno asegura que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de respaldar la libertad de los pueblos

Alito Moreno aseguró que no puede ser indiferente a la comunidad internacional un régimen que solo se mantiene mediante la amenaza.

“Un régimen que se sostiene mediante la amenaza, el encarcelamiento arbitrario, la censura y el asesinato de opositores no puede ser indiferente para la comunidad internacional ni para quienes defendemos la dignidad humana como principio universal” Alito Moreno

El dirigente del PRI puntualizó que su posición es clara y no hay legitimidad política cuando el poder se impone desde el miedo y la violencia .

“Nuestra posición es clara y firme. Cuando el poder se impone a través del miedo y la violencia, se rompe el fundamento mismo de la legitimidad política” Alito Moreno

Alito Moreno aseguró que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de evitar que el autoritarismo debiliten la estabilidad global .

“La comunidad internacional tiene la responsabilidad de respaldar la libertad de los pueblos y evitar que el autoritarismo y el extremismo continúen debilitando la estabilidad global” Alito Moreno

Señaló que desde el PRI sostienen que el mundo será más seguro sin terroristas, cárteles del crimen organizado y gobiernos autoritarios.

“Desde el PRI lo advertimos con claridad: el mundo es un lugar más seguro sin terroristas, sin cárteles del crimen organizado y sin gobiernos autoritarios que, con tal de conservar el poder, pactan con criminales mientras abandonan a su pueblo” Alito Moreno

Alito Moreno puntualizó que siempre se debe de defender la democracia y la libertad de expresión, pues se debe de tener un compromiso con la justicia.

“La seguridad verdadera no nace de la complicidad ni de la simulación, sino del imperio de la ley y del compromiso firme con la justicia. La defensa de la democracia no admite ambigüedades. La libertad de expresión, la participación política, el respeto a las minorías y el Estado de derecho no son concesiones del poder, sino derechos inherentes e irrenunciables” Alito Moreno

Destacó que no se puede justificar ningún proyecto político desde la negación de las libertades.

“Ningún proyecto político puede justificarse si se construye sobre la negación de las libertades fundamentales como empieza a ocurrir en México” Alito Moreno

Alito Moreno puntualizó que México debe ser una voz firme en favor de la libertad, la paz y el respeto irrestricto a la dignidad humana y no debe ser cómplice de dictaduras.

“El Partido Revolucionario Institucional reafirma su convicción histórica: la democracia se defiende con legalidad y con determinación frente a quienes utilizan el terror como instrumento. México debe ser una voz firme en favor de la libertad, la paz y el respeto irrestricto a la dignidad humana y no cómplice de dictaduras que acribillan a mujeres, jóvenes y pueblos enteros” Alito Moreno