El presidente de Rusia, Vladimir Putin, condenó el asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y lo calificó como una “cínica violación de todas las normas de la moral humana y del derecho internacional”.

A través de un comunicado oficial emitido por el Kremlin este domingo 1 de marzo, el mandatario ruso expresó sus “más sinceras condolencias” tras el ataque atribuido a Estados Unidos e Israel, que también dejó sin vida a familiares del líder iraní.

La muerte del ayatolá Alí Jameneí, quien permanecía en el poder desde 1989, ha generado una ola de reacciones internacionales y ha intensificado la tensión en Medio Oriente.

Vladimir Putin (Eduardo Díaz/SDP)

Putin califica el asesinato de Jameneí como una violación al derecho internacional

En una carta dirigida al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y publicada por el Kremlin, Vladimir Putin condenó enérgicamente el ataque.

“El asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como el de miembros de su familia, ha sido cometido en cínica violación de todas las normas de la moral humana y del derecho internacional” Carta de Vladimir Putin, presidente de Rusia

El mandatario ruso también solicitó que se transmitieran sus condolencias a los familiares de Jameneí, al gobierno iraní y al pueblo de Irán.

Rusia destaca legado político de Jameneí tras su asesinato

En el comunicado, Putin afirmó que Rusia recordará a Jameneí como un “estadista destacado” que realizó una “enorme contribución personal” al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Moscú y Teherán.

Según el presidente ruso, el líder iraní desempeñó un papel clave en la consolidación de la asociación estratégica integral entre Rusia e Irán, elevando los vínculos diplomáticos, políticos y de cooperación entre ambos países.

Alí Khamenei (AP)

Siguen las tensiones en el Medio Oriente tras asesinato de Alí Jameneí

Ante la ola de reacciones internacionales tras el asesinato de Alí Jameneí, las tensiones en el Medio Oriente continúan porque aún se registran ataques entre Israel e Irán.

Además, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, anunció nuevos ataques militares a tierras iraníes. No dio ubicaciones ni fechas exactas de cuando podrían desarrollarse e incitó a la población iraní a revelarse contra su gobierno.