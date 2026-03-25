La presidenta Claudia Sheinbuam reiteró su respaldo a Michelle Bachelet para dirigir la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con Sheinbaum, los argumentos para apoyar a la ex presidenta de chilena “siguen siendo válidos” por lo que no retirarán su apoyo.

“Consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando” Claudia Sheinbaum

Esto a pesar de que el gobierno de Chile retiró el apoyo a su candidatura por considerar que la dispersión de candidaturas de América Latina “hacen inviable” que Michelle Bachelet llegue al éxito.

México mantendrá respaldo a Bachelet para la ONU; ‘es una mujer que busca la paz’

Claudia Sheinbaum señaló que, sin importar que Chile retiró el apoyo a su connacional, Michelle Bachelet, para la secretaría general de la ONU, México mantendrá el respaldo.

"Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto, se puede hacer, no necesariamente se tiene que apoyar una persona del país. Se puede hacer y los argumentos por la cual la apoyamos siguen siendo válidos” Claudia Sheinbaum

La presidenta señaló que los argumentos de México para apoyarla se mantienen, por lo que continuará apoyando la promoción de su candidatura en la ONU.

Asimismo destacó que Michelle Bachelet es una mujer con mucha experiencia que busca la paz en el mundo, por lo que la considera la persona ideal para dirigir la ONU.

“Es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile en dos ocasiones, una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea en la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo de resolución de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo” Claudia Sheinbaum

Chile retira apoyo a Bachelet por candidaturas de América Latina para la ONU

El presidente de Chile, José Antonio Kast, retiró el pasado 22 de marzo el apoyo que había brindado a Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU.

De acuerdo con el mandatario Chileno, su decisión obedece a que existen varias candidaturas de América Latina, por lo que consideran “inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

Las candidaturas y nominaciones de América Latina para la secretaría general de la ONU son:

Candidatos Oficiales y Nominados (Secretario General):

Michelle Bachelet (Chile): Nominada por Brasil y México.

Rafael Grossi (Argentina): Actual jefe del OIEA, nominado por Argentina.

Rebeca Grynspan (Costa Rica): Ex vicepresidenta de Costa Rica y actual jefa de la UNCTAD, nominada por Costa Rica.

Virginia Gamba (Argentina): Diplomática argentina que ha anunciado su intención de disputar el cargo.

Chile, la candidatura que había apoyado, junto con México y Brasil, se suma a otras más de América Latina, por lo que espera que éstas no se dispersen más.

“Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación” José Antonio Kast, presidente de Chile

Por otra parte, señaló que si Michelle Bachelet mantiene su candidatura, Chile se abstendrá de apoyar a cualquier otro candidato; sin embargo, ya no participará en su promoción.