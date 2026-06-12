Canadá hizo su presentación inaugural del Mundial 2026, donde se presentaron artistas internacionales y se rindió una homenaje a los pueblos originarios del país.

Estos artistas se presentaron en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá:

Michael Bublé, de 50 años de edad

Alanis Morisetta, de 52 años de edad

Alessia Cara, de 29 años de edad

Jessie Reyez, de 35 años de edad

William Prince, de 40 años de edad

Nora Fatehi, de 34 años de edad

Elyanna, de 24 años de edad

Sanjoy

La inauguración del Mundial 2026 en Canadá se realizó el viernes 12 de junio en el Toronto Stadium, 90 minutos antes del encuentro entre este país y Bosnia Herzegovina.

Así fue la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

La presentación de Canadá para la FIFA estuvo marcada por la diversidad étnica del país, ya que participaron 6 grupos indígenas que representaban la costa del Atlántico a la del Pacífico y el Ártico.

Posteriormente, los asistentes a la inauguración de Canadá para el Mundial 2026 pudieron ver un recorrido visual por la fauna y paisajes que caracterizan al país.

Dichos escenarios visuales estuvieron acompañados de presentaciones musicales de artistas representativos de Canadá, como Michael Bublé interpretando “Bring it On Home to Me” y “Hold on”.

Posteriormente, Alessia Cara interpretó “Wild things” y “Fire” en un escenario donde predominó el color rojo.

Inauguración del Mundial 2026 en Canadá (Mert Alper Dervis / Anadolu via Reuters Connect)

El himno nacional de Canadá fue interpretado Alanis Morissette, el cual cantó previo al partido entre este país y Bosnia Herzegovina.

El comediante Will Arete fue el embajador de Canadá del Mundial 2026 y participó en la ceremonia de bienvenida a los aficionados.

La inauguración de Canadá para el Mundial 2026 llamó la atención por un detalle

La presentación de Canadá para el Mundial 2026 fue halagada por su mezcla cultural y elegancia, pero llamó la atención que el Toronto Stadium tenía muchos lugares libres.

En videos que circulan en redes sociales se ve que el estadio tenía lugares sin ocupar, algunas personas explicaron que el fútbol no es el deporte de interés de los canadienses, por lo que esto habría influido.

Asimismo la inauguración de Canadá para el Mundial 2026 tuvo algunos errores técnicos, ya que el inflable que representaba la copa del mundo no se infló en su totalidad.