Irán cuenta con una gran Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, con un total de 29 sitios inscritos, los cuales están en peligro por la reciente escalada militar.

La misma ONU y la UNESCO ha advertido que los 29 sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de Irán no son seguros, e incluso algunos ya han sufrido daños.

Los 29 sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de Irán

Estos son los 29 sitios inscritos de Irán en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO:

Meidan Emam (Ispahán) Persépolis Tchogha Zanbil Takht-e Sulaiman Bam Pasargadas Soltaniyeh Behistún Conjuntos monásticos armenios de Irán Sistema hidráulico histórico de Shushtar Conjunto del bazar histórico de Tabriz Conjunto del Khānegāh y del santuario del Jeque Safi Al Din en Ardabil El jardín persa Gonbad-e Qābus Masjed-e Jāme’ de Isfahán Palacio de Golestán Shahr-i Sokhta Paisaje cultural de Maymand Susa Desierto de Lut El qanat persa Ciudad histórica de Yazd Paisaje arqueológico sasánida de la región del Fars Bosques hircanianos Ferrocarril transiraní Paisaje cultural de Hawraman/Uramanat El caravasar persa Hegmataneh Sitios prehistóricos del valle de Khorramabad

Meidan Emam (Ispahán)

Meidan Emam es una plaza construida por el sah Abbas I el Grande en el siglo XVII; la cual aloja la Mezquita Real, la mezquita del jeque Lotfollah, el pórtico de Qeyssariyeh y el palacio timúrida.

Meidan Emam (Ispahán) (UNESCO)

Persépolis

Persépolis era la capital del imperio persa fundada por Darío I en el año 518 a.C.; fue construida sobre una terraza, natural y artificial que aloja un conjunto de palacios.

Persépolis (UNESCO)

Tchogha Zanbil

Tchogha Zanbil son las ruinas de la ciudad sagrada del reino de Elam, rodeada por tres murallas. Fundada hacia el año 1250 a.C., nunca fue terminada debido a la invasión de Asurbanipal.

Tchogha Zanbil (UNESCO)

Takht-e Sulaiman

Takht-e Sulaiman es una zona arqueológica al noroeste del Irán. Donde se encuentra un santuario zoroástrico y un templo del periodo sasánida (siglos VI y VII) dedicado a la diosa Anahita.

Takht-e Sulaiman (UNESCO)

Bam

La ciudad de Bam está situada al sur de la meseta iraní. Es un conjunto arquitectónico construido con una técnica de apilamiento de capas de adobe.

Bam (UNESCO)

Pasargadas

La ciudad de Pasargadas, fundada en el siglo VI a.C. por Ciro II el Grande, fue la primera capital del imperio persa. Destaca el mausoleo de Ciro, la terraza Tall-e Takht y el conjunto de palacios.

Pasargadas (UNESCO)

Soltaniyeh

Soltaniyeh está situada al noreste del Irán; destacando el mausoleo de Öldjeytü, de forma octogonal, con una cúpula doble de 50 metros de altura.

Soltaniyeh (UNESCO)

Behistún

Behistún alberga un bajorrelieve que presenta a Darío con un arco, con la única inscripción aqueménida conocida sobre la restauración del Imperio Persa por el monarca.

Behistún (UNESCO)

Conjuntos monásticos armenios de Irán

Los Conjuntos monásticos armenios de Irán están al noroeste del país; comprendiendo tres estructuras dedicadas a San Tadeo, San Esteban y la capilla de Santa María de Dzordzor.

Conjuntos monásticos armenios de Irán (UNESCO)

Sistema hidráulico histórico de Shushtar

El Sistema hidráulico histórico de Shushtar comprende puentes, presas, canales, y molinos de agua que aún abastecen de agua a la ciudad en cuestión.

Sistema hidráulico histórico de Shushtar (UNESCO)

Conjunto del bazar histórico de Tabriz

El Conjunto del bazar histórico de Tabriz fue uno de los centros comerciales más importantes. Integrado por estructuras y recintos, edificados en ladrillo que comunican entre sí.

Conjunto del bazar histórico de Tabriz (UNESCO)

Conjunto del Khānegāh y del santuario del Jeque Safi Al Din en Ardabil

El Conjunto del Khānegāh y del santuario del Jeque Safi Al Din en Ardabil es un sitio de retiro espiritual construido en los estilos arquitectónicos tradicionales iraníes.

Conjunto del Khānegāh y del santuario del Jeque Safi Al Din en Ardabil (UNESCO)

El jardín persa

El jardín persa comprende nueve zonas situadas en varias provincias del Irán. Con una división en cuatro sectores basados en los elementos zoroástricos: el cielo, la tierra, el agua y el mundo vegetal.

El jardín persa (UNESCO)

Gonbad-e Qābus

Gonbad-e Qābus es una torre funeraria de 53 metros de altura, que fue construida en 1006 cerca de las ruinas de la ciudad de Jorjan, a orillas del río Gorgan, en el nordeste del Irán.

Gonbad-e Qābus (UNESCO)

Masjed-e Jāme’ de Isfahán

Masjed-e Jāme’ de Isfahán también es conocida como la “Mezquita del Viernes”. Es el edificio más antiguo de su estilo en Irán, siendo el prototipo de varias mezquitas construidas posteriormente.

Masjed-e Jāme’ de Isfahán (UNESCO)

Palacio de Golestán

El Palacio de Golestán es uno de los complejos arquitectónicos más antiguos de Teherán, sede del gobierno de la familia Qayar y construido en torno a un jardín con estanques y parterres.

Palacio de Golestán (UNESCO)

Shahr-i Sokhta

Shar-i-Sokhta son los vestigios de la una ciudad hecha totalmente de ladrillos de adobe; fundada en el 3200 a. de C.

Shahr-i Sokhta (UNESCO)

Paisaje cultural de Maymand

Situado en la parte meridional de la cordillera central del Irán, el Paisaje cultural de Maymand abarca una zona aislada semidesértica en el extremo de un valle.

Paisaje cultural de Maymand (SM MIRHOSSEINI/licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

Susa

Susa esta al suroeste del Irán, en las faldas de los Montes Zagros. Está integrado por vestigios arqueológicos al margen del río Chaur, y por el palacio de Ardeshir.

Susa (UNESCO)

Desierto de Lut

El Desierto de Lut (“Dasht-e-Lut”) cuenta con diversos relieves eólicos formados por crestas onduladas masivas (“yardangs”), así como vastos desiertos de piedra y un campo de dunas.

Desierto de Lut (UNESCO)

El qanat persa

El qanat persa es un antiguo sistema de riego, que toma agua en lo alto de los valles, la cual circula por túneles subterráneos de varios kilómetros.

El qanat persa (UNESCO)

Ciudad histórica de Yazd

La ciudad histórica de Yazd se sitúa en el medio de la meseta central iraní; destacando por el hecho de que todos los edificios de la son de tierra.

Ciudad histórica de Yazd (icensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Paisaje arqueológico sasánida de la región del Fars

El Paisaje arqueológico sasánida de la región del Fars se encuentra al sureste de la provincia del Fars. Está integrado por ocho sitios arqueológicos en tres zonas geográficas: Firuzabad, Bishapur y Savestan.

Paisaje arqueológico sasánida de la región del Fars (licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Bosques hircanianos

Los bosques hircanianos se extienden a lo largo de la costa meridional del mar Caspio. Ahí habitan depredadores como el leopardo, el lobo y el oso pardo.

Bosques hircanianos (UNESCO)

Ferrocarril transiraní

La red de ferrocarril transiraní une el noreste con el sureste del Irán, desde las orillas del Mar Caspio hasta la costa del Golfo Pérsico, con más de 1394 km de vías.

Ferrocarril transiraní (UNESCO)

Paisaje cultural de Hawraman/Uramanat

El paisaje cultural de Hawraman/Uramanat incluye al valle centro-oriental (Zhaverud y Takht, en la provincia de Kurdistán); y el valle occidental (Lahun, en la provincia de Kermanshah).

Paisaje cultural de Hawraman/Uramanat (UNESCO)

El caravasar persa

El caravasar persa eran posadas situadas al borde de los caminos. Irán cuenta con 54 de estas estructuras que se mantienen en pie desde hace siglos.

El caravasar persa (UNESCO)

Hegmataneh

La antigua Hegmataneh, está ubicada en el noroeste de Irán; fue la la capital de verano de los gobernantes aqueménidas, seléucidas, partos y sasánidas.

Hegmataneh (UNESCO)

Sitios prehistóricos del valle de Khorramabad

Los sitios prehistóricos del valle de Khorramabad incluyen cinco cuevas y un refugio rocoso, cuya ocupación humana se remonta hace 63 mil años, con restos del Paleolítico Medio y Superior.