El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que aumentará el arsenal nuclear ante un contexto geopolítico “lleno de riesgos y amenazas”, tras recientes tensiones internacionales con Irán.

El anuncio ocurrió en la base naval de Île Longue, en Bretaña, que alberga los 4 submarinos nucleares franceses, considerados pieza clave de la disuasión estratégica.

Emmanuel Macron presentó la llamada “disuasión avanzada”, un giro doctrinal que busca extender el paraguas nuclear francés a aliados europeos frente a amenazas externas.

Macron refuerza el arsenal nuclear de Francia con “disuasión avanzada” ante tensiones globales

El mandatario señaló que la estrategia responde a una “ruptura clara” en el entorno internacional, marcada por conflictos recientes y cambios en prioridades de seguridad.

Entre ellos mencionó el restablecimiento de prioridades estadounidenses, que ha alejado a Washington de la OTAN y obliga a Europa a asumir mayor control defensivo.

Emmanuel Macron, presidente de Francia (Yoan Valat/AP)

Emmanuel Macron afirmó que Europa debe adaptarse a nuevas reglas globales y garantizar estabilidad mediante una mayor autonomía estratégica en materia de defensa.

Subrayó que uno solo de los submarinos franceses posee mil veces el poder de la primera bomba atómica.

No obstante, sostuvo que esa capacidad busca preservar la paz mediante un equilibrio disuasivo creíble ante potenciales agresiones.

El replanteamiento, dijo, fue manejado de forma transparente con Estados Unidos y Reino Unido, aliados nucleares dentro de la OTAN.

Con esta estrategia, Francia se posiciona como el único país de la Unión Europea con arsenal atómico dispuesto a ampliar su protección regional.