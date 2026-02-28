Estados Unidos inició una serie de ataques militares en Irán luego de varias semanas de tensiones, con el fin de “defender al pueblo estadounidense”, así lo confirmó el presidente Donald Trump.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Emmanuel Macron y diversos ministerios de relaciones exteriores del mundo han rechazado el ataque en Irán y piden el respeto al derecho internacional.

Reacciones del mundo tras ataque en Irán; ONU, Macron, China, Rusia y más lo condenan

Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, lamentó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, destacando que, en los conflictos armados, los civiles siempre terminan “pagando el precio más alto”.

Asimismo, el comisionado de la ONU dijo que el ataque militar no es el camino para resolver el conflicto, por lo que pide que se regrese al diálogo, que lleve a resolver las diferencias de los Estados.

El presidente Emmanuel Macron advirtió que este conflicto debe cesar, pues tendrá “graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional”, por lo que llamó a Irán a “entablar negociaciones de buena fe”.

Por su parte, el gobierno de Francia se comprometió a garantizar la seguridad en el país y de todos sus ciudadanos en Medio Oriente, así como a desplegar recursos a sus socios más cercanos.

Pedro Sánchez, presidente de España, rechazó el ataque militar a Irán y dijo que esta acción “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”; pide el cese y retomar el diálogo para alcanzar una solución.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, destacó que el ataque de Estados Unidos e Israel viola la soberanía e integridad de Irán, además de que se incurre una importante violación del Derecho Internacional.

A través de redes sociales, China expresó su preocupación ante el conflicto en Irán y pidió que las naciones involucradas hagan un esfuerzo por mantener la paz y estabilidad para reanudar el diálogo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia señaló que el ataque a Irán fue una acción premeditada en violación al derecho internacional, por lo que la ONU y otras organizaciones deben intervenir.

Rusia exigió que se retome el diálogo y reconoció la gravedad del ataque, pues Estados Unidos estaría poniendo en la mesa la permisividad a otros estados para que ataquen regiones del Medio Oriente.

El Reino de Arabia Saudita se unió al rechazo del ataque a Irán y dijo que se esperan graves consecuencias si continúa la violación de la soberanía y determinación de los Estados.

Canadá apoya ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Mark Carney, primer ministro de Canadá, expresó su conformidad con las acciones militares realizadas por Estados Unidos, justificando que Irán es la fuente de inestabilidad y terrotismo en Medio Oriente.

“Canadá apoya las acciones de Estados Unidos para evitar que Irán obtenga un arma nuclear y para evitar que su régimen amenace aún más la paz y la seguridad internacional”. Mark Carney, primer ministro de Canadá

Canadá detalló que, en diversas ocasiones, se intentó llegar a acuerdos mediante el diálogo, sin embargo, Irán no mostró interés en una negociación, por lo que el ataque es necesario para luchar contra el régimen.