La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hay cerca de 7 mil mexicanos en Medio Oriente, asegurando que, la mayoría, se encuentra en la región por turismo.
Tras el ataque contra Irán, Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, afirmó que todos los mexicanos en Medio Oriente se encuentran bien y no reportan agresiones a su integridad.
SRE revela que 7 mil mexicanos están en Medio Oriente; sin afectaciones tras ataque a Irán
En medio del ataque a Irán, el titular de la SRE informó que cerca de 7 mil mexicanos están en Medio Oriente, por lo que las embajadas están pendientes de los connacionales.
La SRE hizo un llamado a los miles mexicanos en Medio Oriente a resguardarse en lugares seguros y seguir indicaciones de autoridades locales, así como evitar desplazamientos.
Dado que el espacio aéreo en Medio Oriente se encuentra cerrado por el ataque a Irán, muchos vuelos se han cancelado, por lo que los mexicanos deben estar en contacto con sus agentes de viajes y aerolínea.
En caso de requerir la asistencia o protección consular durante su estancia en Medio Oriente, los mexicanos deben contactar a los siguientes número:
- Embajada en Irán: +989121224463
- Embajada en Israel: 054-316-6717
- Embajada en Jordania: 0778 00 0494
- Embajada en Qatar: 3363 4450
- Embajada en Arabia Saudita: +966557539374
- Embajada en Kuwait: +965 9401 6333
- Embajada en EAU: 504 54 0273
- Embajada en Líbano: 03 044 598
- Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095