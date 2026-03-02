La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hay cerca de 7 mil mexicanos en Medio Oriente, asegurando que, la mayoría, se encuentra en la región por turismo.

Tras el ataque contra Irán, Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, afirmó que todos los mexicanos en Medio Oriente se encuentran bien y no reportan agresiones a su integridad.

En medio del ataque a Irán, el titular de la SRE informó que cerca de 7 mil mexicanos están en Medio Oriente, por lo que las embajadas están pendientes de los connacionales.

Canciller Juan Ramón de la Fuente informa que hasta el momento no hay reportes de connacionales afectados en la región de Medio Oriente. pic.twitter.com/Y32Ls2IGFi — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 2, 2026

La SRE hizo un llamado a los miles mexicanos en Medio Oriente a resguardarse en lugares seguros y seguir indicaciones de autoridades locales, así como evitar desplazamientos.

Dado que el espacio aéreo en Medio Oriente se encuentra cerrado por el ataque a Irán, muchos vuelos se han cancelado, por lo que los mexicanos deben estar en contacto con sus agentes de viajes y aerolínea.

En caso de requerir la asistencia o protección consular durante su estancia en Medio Oriente, los mexicanos deben contactar a los siguientes número: