Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se reunió con Michelle Bachelet y reiteró que México la respalda en su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, se postuló en abril de 2026 para la ONU y aunque México y Brasil respaldan su candidatura, su país no brindado postura actual.

México reitera apoyo a Michelle Bachelet para la ONU

Hoy 15 de mayo de 2026, Roberto Velasco compartió que se reunió con Michelle Bachelet donde hablaron sobre “la agenda multilateral”, así como el papel que tiene la ONU en el contexto internacional.

Desde las oficinas en México, Velasco reafirmó que el país le da el respaldo a Bachelet para su candidatura en la ONU, además de que Brasil también ya está apoyando.

Asimismo, aseguró que el respaldo a Bachelet muestra “la convicción” que México tiene por el multilateralismo, la experiencia y “el derecho internacional”.

“El encuentro se realizó en el marco del respaldo de México a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, impulsada junto con Brasil, como parte de la convicción de nuestro país de fortalecer un multilateralismo con liderazgo, experiencia y apego al derecho internacional, orientado siempre a la paz y al bienestar de los pueblos”. Manuel Velasco, titular SRE.

Roberto Velasco comparte reunión con Michelle Bachelet tras respaldo para la ONU. (@SRE_mx)

La visita de Bachelet a México forma parte de la agenda que la candidata está llevando desde que se postuló para la ONU; anteriormente visitó Uruguay y aunque estuvo en Estados Unidos, ahí fue donde presentó formalmente su candidatura.

Michelle Bachelet y Roberto Velasco en México. (@SRE_mx)