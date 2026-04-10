Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), externó que México respaldará a Michelle Bachelet para que se convierta en la nueva dirigente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Roberto Velasco destacó la trayectoria de Michelle Bachelet, al señalar que cuenta con todas las credenciales para dirigir la ONU.

México respalda a Bachelet para ser la nueva dirigente de la ONU, confirma Roberto Velasco

Roberto Velasco compartió públicamente su respaldo hacia Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, para que sea la nueva secretaria General de la ONU.

El titular de la SRE manifestó que, junto a Brasil, México respalda la candidatura de Bachelete, quien busca convertirse en la primera mujer latinoamericana en estar al frente de la ONU.

Michelle Bachelet (MARTIAL TREZZINI / AP)

Velasco señaló que entre las condiciones de la exmandataria se encuentra que conoce bien el sistema de la ONU, toda vez que cuenta con experiencia previa en dicha organización.

Para el canciller mexicano, Michelle Bachelet “es congruente” con su actuar y tiene “convicción en los derechos humanos”, por lo que es una de las candidatas ideales para ocupar el puesto.

Velasco dejó en claro en que México seguirá apoyando durante todo el proceso a la expresidenta de Chile, con el deseo de que pueda ser elegida.

Cabe señalar que el nuevo secretariado de la ONU comenzará el 1 de enero de 2027, por lo que la elección deberá ocurrir a finales de este 2026.