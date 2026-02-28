La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México activa apoyo a sus ciudadanos en Medio Oriente, tras los ataques en Irán.
Por lo que las autoridades mexicanas ya mantienen contacto así como un monitoreo que ha activado los protocolos de protección y asistencia consular, para connacionales y familiares del personal diplomático.
“La SRE informa que desde el día de ayer nuestras representaciones en Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait se encuentran en contacto permanente con la comunidad mexicana, continúan monitoreando la situación y han activado sus protocolos de protección y asistencia consular, para connacionales y familiares de nuestro personal diplomático”. SRE
Sin connacionales afectados hasta ahora por ataque en Irán: SRE
Entre otros detalles SRE apuntó que hasta ahora no se tiene registro de connacionales afectados por ataque en Irán.
Así como las autoridades de México piden a los ciudadanos mexicanos seguir las recolecciones locales para su salvaguarda ante la intensa movilización militar.
“Se hace extensiva la recomendación emitida por las autoridades locales: permanecer en interiores, en lugares seguros, evitar desplazamientos y seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades competentes”.SRE
Además de recomendar que por ahora el viajar no es la mejor opción “ante los cierres del espacio aéreo e interrupciones de vuelos en toda la región”.
Estos son los número en embajadas para connacionales, tras ataques en Irán
La SRE también puso a disposiciones los números en embajadas para connacionales, tras ataques en Irán para casos de atención o protección consular, siendo los siguientes:
Embajada en Irán
+989121224463
Embajada en Israel
054-316-6717
Embajada en Jordania
0778 00 0494
Embajada en Qatar
3363 4450
Embajada en Arabia Saudita
+966557539374
Embajada en Kuwait
+965 9401 6333
Embajada en EAU
504 54 0273
Embajada en Líbano
03 044 598
Así como también se puede acceder al Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, para una comunicación directa y permanente en http://sirme.sre.gob.mx