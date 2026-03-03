Los ministros de Relaciones Exteriores de China y Rusia sostuvieron una conversación sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que calificaron como “inaceptables”.

Sergei Lavrov, ministro del exterior de Rusia, y Wang Yi, su homólogo chino, defienden el derecho internacional y rechazan que se haya matado abiertamente a un líder de Estado.

China y Rusia sostienen conversación tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán

Vía telefónica, los ministros Sergei Lavrov y Wang Yi, de Rusia y China respectivamente, sostuvieron una conversación para hablar de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

Sergei Lavrov (HANDOUT / AFP)

Ambas naciones señalan que las acciones de Estados Unidos e Israel son “inaceptables” al violar el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales.

Dado que el conflicto en Medio Oriente sigue creciendo, China ha expresado su preocupación, por lo que pide cesar los ataques a Irán y regresar al diálogo y las negaciones diplomáticas.

El ministro del exterior de Rusia destacó que los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán “han socavado gravemente la estabilidad en Medio Oriente” y reafirmó la necesidad de diálogo.

Wang Yi detalló que es importante crear una oposición conjunta a los ataques a países soberanos, socavando los cimientos de paz establecidos tras la Segunda Guerra Mundial.