Claudia Sheinbaum confirmó que sí expresó sus condolencias al gobierno de Estados Unidos por la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente ocurrido en Chihuahua.

“Lo primero que dije aquí en la mañanera y le expresé al embajador (de Estados Unidos) de manera personal, fue mis condolencias por el fallecimiento de estos ciudadanos estadounidenses” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México señaló que lo primero que hizo fue transmitir personalmente su solidaridad al embajador Ronald Johnson, subrayando que es una obligación moral y ética mostrar consideración hacia las víctimas.

El gesto se da luego de que la Casa Blanca reclamara mayor empatía, mientras Sheinbaum reiteró que también extendió apoyo a las familias mexicanas afectadas en Chihuahua.

Lo primero fue expresar mis condolencias, señala Sheinbaum sobre agentes muertos de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum insistió en que presentó sus condolencias al gobierno de Estados Unidos por la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente luego de un operativo realizado en Chihuahua.

De acuerdo con la presidenta, expresó su solidaridad y apoyo a las familias de los agentes fallecidos, no solo a los estadounidenses, sino a los mexicanos también.

“Primero está lo humano y la solidaridad, el apoyo a sus familias y el sentimiento y el pésame a las personas que fallecieron, a todos, a los mexicanos y a los estadounidenses” Claudia Sheinbaum

Y es que en este accidente también murió Pedro Román Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y un agente más.

La presidenta reiteró que expresó las condolencias de manera personal al embajador, pues es “eso hay que hacerlos siempre, es una obligación moral, ética, el tener consideración a las víctimas, en este caso víctimas de un accidente”.

Estados Unidos pidió empatía del gobierno de Sheinbaum ante agentes de la CIA muertos

El gobierno de Estados Unidos, a través de su vocera Karoline Leavitt, pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum mostrar “un poco de empatía” por la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en Chihuahua.

“Creo que el presidente estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron” Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca

Según la vocera, Donald Trump respalda la postura sobre la falta de empatía; sin embargo, destacando la importancia de la cooperación bilateral contra el narcotráfico.