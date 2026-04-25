La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gabinete de Seguridad ampliará la información sobre los agentes de la CIA en Chihuahua durante su conferencia mañanera del lunes 27 de abril de 2026.

“Hasta el lunes (27 de abril) ya informará el Gabinete de Seguridad” Claudia Sheinbaum, pre

Según comentó Claudia Sheinbaum a su llegada a Tenango de Doria, Hidalgo, será en esa fecha cuando se den más detalles de la situación de ambos agentes estadounidenses y de la gobernadora Maru Campos.

No obstante, previamente el Gabinete de Seguridad había dado a conocer que ninguno de los dos integrantes la CIA que murieron en Chihuahua tenían permiso de participar en labores de campo.

Maru Campos anuncia unidad para investigar caso de agentes en Chihuahua (@Maru Campos)

Gabinete de Seguridad da versión sobre agentes de la CIA muertos en Chihuahua

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los registros migratorios de ambos agentes indicaban que ninguno tenía permiso para participar en operaciones de campo:

En calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas

En calidad de trabajo, con pasaporte diplomático

Al respecto, las autoridades mexicanas precisaron que ni el Gabinete de Seguridad ni la Secretaría de Relaciones Exteriores tenían conocimiento de que agentes extranjeros participaran en operativos.

Se espera que en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum, prevista para el lunes 27 de abril, se amplie la información con respecto a estos agentes de la CIA que murieron tras un operativo en Chihuahua.

Maru Campos anunció Unidad Especializada para investigar muerte de agentes de la CIA en Chihuahua

Con el objetivo de ampliar la información y explicar la situación, la gobernadora Maru Campos anunció la creación de una Unidad Especializada para investigar los hechos ocurridos del 17 al 19 de abril.

“Para investigar los hechos relacionados con el desmantelamiento de uno de los laboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas más grandes del país, en atención a la relevancia del caso y con el objetivo de garantizar transparencia” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Sin embargo, adelantó que, con el fin de mantenerse al margen, su gobierno no dará más detalles sobre los avances de la investigación.