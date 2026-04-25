El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer los detalles sobre el ingreso a México de los dos agentes de Estados Unidos que murieron en Chihuahua.

“Ninguno contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional” Omar García Harfuch

Por medio de un comunicado, advirtió que las instancias federales no sabían de las operaciones que los elementos de la CIA realizaban, pues ingresaron a México sin acreditaciones para participar en esas actividades.

Ante los hechos, resaltó que ya se llevan a cabo las revisiones correspondientes en coordinación con las autoridades de Chihuahua, así como con la Embajada de Estados Unidos en México.

Omar García Harfuch revela detalles del ingreso a México de los agentes de la CIA

El 19 de abril de 2026, un par de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), murieron durante un operativo antidrogas tras sufrir un accidente automovilístico en Chihuahua.

El caso reveló la presencia de elementos de seguridad de Estados Unidos ejecutando acciones de seguridad en territorio mexicano, por lo que Omar García Harfuch reveló detalles del caso.

En su comunicado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana resaltó que las investigaciones han revelado que ninguno de los agentes estaba acreditado de manera formal para sumarse a actividades operativas en México.

“De acuerdo con los registros migratorios disponibles, una de ellas ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y la otra con pasaporte diplomático” Omar García Harfuch

Lo anterior debido a que explicó que uno de los agentes de Estados Unidos ingresó a México en calidad de visitante, mientras que el otro lo hizo por medio de un pasaporte diplomático.

Es decir que ninguno de los agentes de la CIA que murieron en el 19 de abril en Chihuahua, “contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”.

Agentes muertos en Chihuahua pertenecía a la CIA (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Autoridades revisan caso de agentes de Estados Unidos muertos en Chihuahua

Tras revelar los detalles sobre el ingreso a México de los 2 agentes de Estados Unidos muertos en Chihuahua, Omar García Harfuch insistió en que las autoridades federales no sabían que estaban realizando operaciones.

Por ello, resaltó que ya se ejecutan las revisiones correspondientes en coordinación con las autoridades locales competentes y con la Embajada de Estados Unidos en México.

En especial porque recordó que la legislación mexicana es clara en el sentido de que no se permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional.

Pese a lo ocurrido, aseveró que el gobierno de México se mantiene dispuesto a mantener una relación estrecha, seria y respetuosa con Estados Unidos en pro de la seguridad de ambos países.