Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), defendió los operativos y detenciones de generadores de violencia como el reciente en Tapapalpa, Jalisco, en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Nosotros lo que defendemos es el Estado de Derecho… lo que nosotros estamos buscando no es el trofeo de un nombre… lo que estamos haciendo con estas detenciones es quitar a los generadores de violencia…” Omar García Harfuch. SSPC

Harfuch recordó en entrevista con Enrique Acevedo en NMás que en el caso de Nemesio Oseguera Cervantes (sin mencionarse su nombre en ningún momento) tenia una orden de aprehensión porque debe garantizar el debido proceso y el respeto a derechos humanos para no perder la confianza de la población.

Puntualizó que la parte jurídica es la más importante, luego de que Stephen Miller, asesor de Donald Trump, dijo que la forma de combatir a los carteles es mediante acciones militares y no judiciales.

Harfuch destaca colaboración con Estados Unidos y resalta detenciones por tráfico de armas

Omar García Harfuch resaltó que hay intercambio de información entre México y Estados Unidos, no obstante, ellos buscan que se disminuya el tráfico de drogas y desde México se espera que se combata el tráfico de armas por parte de los estadounidenses.

El titular de Seguridad de México dijo que objetivo en común es detener a generadores de violencia que hacen daño tanto en México como en Estados Unidos.

Señaló que en Estados Unidos reconocen el tráfico de armas e incluso han habido decomisos en ese país, así como arrestos de traficantes.

Harfuch destaca resultados en seguridad en sexenio de Claudia Sheinbaum

Omar García Harfuch resaltó que en 20 años no se había podido decir y que en México hay 42 por ciento menos de homicidios.

La cifra representa una disminución en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum y se traduce en 36 homicidios menos cada día.

Dijo que el tema de violencia no está resuelto pero se sigue trabajando en la detención de otros generadores de violencia.

Harfuch: Muerte de El Mencho es un mensaje de no impunidad

A pesar del atentado contra Omar García Harfuch en junio de 2020 a cargo del CJNG, el titular de Seguridad dijo que al conocer la muerte de El Mencho no pensó en lo que le pasó sino en los integrantes de Fuerzas Armadas que han muerto y en sus familias y sobre todo que es un mensaje de que no hay impunidad.

“Sinceramente no pensé tanto en lo que me ocurrió a mi porque yo estoy vivo… él o su organización atentaron contra mucha gente inocente, autoridades, militares… Guardia Nacional, marinos,… policías estatales, que lamentablemente no están con vida. ¿Qué pensé? Que es un mensaje de que no hay impunidad…” Omar García Harfuch. SSPC

Descartó que los cárteles tengan un mayor poderío que las autoridades y dijo que muestra de ello es que todo volvió a la normalidad en 72 horas sin que se haya reavivado la violencia.