El Partido Acción Nacional (PAN) negó que el ingreso de agentes de Estados Unidos a Chihuahua haya ocurrido sin aval oficial, como se ha especulado en los últimos días.

“Todo funcionario de cualquier embajada, de cualquier país, tiene que pasar forzosamente por los filtros de la Cancillería y la Cancillería sabe perfectamente qué hace y qué ejecuta cada uno” Max Cortázar

En entrevista para Radio Fórmula, el panista Max Cortázar explicó que es falso que los extranjeros hayan ingresado de contrabando a Chihuahua, pues la Cancillería lleva un registro y conoce las actividades de cada uno.

Max Cortázar. Ofensa. (Cuartoscuro)

PAN asegura que los estadounidenses tenían permisos de la Cancillería

Durante la misma entrevista, Max Cortázar explicó que los supuestos agentes eran trabajadores de la embajada de Estados Unidos y que contaban con los permisos necesarios ante la Cancillería.

Asimismo, mencionó que la situación de los dos estadounidenses en Chihuahua será investigada y se dará a conocer en los próximos días por el gobierno de Maru Campos, a través de una nueva Unidad Especializada.

Sin embargo, Max Cortázar también defendió que no es de extrañar la cooperación entre Chihuahua y Estados Unidos, pues al ser un estado fronterizo, ambas zonas se mantienen en constante comunicación.

Maru Campos anuncia unidad para investigar caso de agentes en Chihuahua (@Maru Campos)

Max Cortázar acusa incongruencias en Morena por Maru Campos

Aunque Max Cortázar dijo respaldar que Maru Campos comparezca en el Senado por esta situación, cuestionó a Morena por exigir explicaciones a la gobernadora en lugar de pedir a cuentas a sus militantes.

“¿Por qué no llaman al Senado a Rubén Rocha?”, cuestionó el panista al acusar al gobernador de Sinaloa por la carta de El Mayo, en la que se mencionaban presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, criticó incongruencias ante el silencio de: