La Casa Blanca pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostrar “un poco de empatía” ante la muerte de dos agentes estadounidenses durante un accidente en Chihuahua.

“Creo que el presidente (Donald Trump) estaría de acuerdo en que un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron” Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca

Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el presidente Donald Trump estaría de acuerdo en que Sheinbaum fuera más empática, tomando en cuenta, dijo, “todo lo que Estados Unidos está haciendo” contra el narco.

Karoline Leavitt, secretaria de la Casa Blanca (Andrew Harnik / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

Casa Blanca defiende cooperación de Estados Unidos y México contra el narcotráfico

Durante su conferencia mañanera del 22 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir explicaciones por la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua.

En ese contexto, la portavoz de la Casa Blanca llamó a Claudia Sheinbaum a mostrar más empatía por la muerte de ambos agentes, al tiempo que defendió la cooperación de ambos países contra el narcotráfico.

“Hemos visto cierta cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Creo que el presidente siempre quiere ver más cooperación, cuando lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también a su pueblo” Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca

Según la portavoz de la Casa Blanca, las medidas contra el narcotráfico no solo benefician a Estados Unidos para evitar el trasiego de drogas, sino también a México al debilitar células criminales.

Asimismo, Karoline Leavitt defendió que el gobierno de Donald Trump está trabajando y busca más cooperación para “ detener el flagelo del narcotráfico que pasa por México hacia Estados Unidos” .

Agentes muertos en Chihuahua pertenecía a la CIA (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

México desconocía operaciones de agentes de Estados Unidos: Claudia Sheinbaum

El asunto ha generado preocupación debido a que Claudia Sheinbaum dijo el 22 de abril que las autoridades federales mexicanas desconocían la participación de agentes extranjeros en labores de campo.

Además, destacó que ningún gobierno estatal, como en este caso Chihuahua, puede colaborar en temas de seguridad con autoridades extranjeras sin pasar por los canales federales.