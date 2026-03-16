Omar García Harfuch sostuvo un encuentro estratégico con el administrador de la DEA, Terrance Cole, para reforzar la cooperación contra el crimen organizado.

En Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el Director de la DEA, Terrance Cole, sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, y disminuir la violencia en nuestro país con detenciones relevantes. Siguiendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuaremos fortaleciendo la cooperación internacional. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México

El encuentro con el jefe de la DEA tuvo lugar en Washington D.C. el 16 de marzo de 2026.

En representación del Gabinete de Seguridad y por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, Harfuch subrayó la importancia de frenar el narcotráfico y el tráfico de armas hacia México.

El diálogo de cooperación entre México y Estados Unidos se enmarca en recientes golpes al CJNG, incluido el aseguramiento histórico de fentanilo en Colima.

México y DEA dialogan sobre narcotráfico y armas (Especial)

Resultados recientes: Golpes al CJNG

Este diálogo ocurre en el marco de importantes éxitos operativos derivados de la coordinación entre instituciones en México y Estados Unidos.

Recientemente, un intercambio de información con la DEA permitió un aseguramiento histórico de 271 kilogramos de fentanilo (aproximadamente 14 millones de dosis) en Colima, lo que representó un duro golpe a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Droga decomisada tras captura de Yair "N" en Colima. (@OHarfuch)

En dicho operativo, realizado en Villa de Álvarez, se logró la captura de Yair “N”, identificado como líder de una célula criminal del CJNG dedicada al trasiego de narcóticos, junto con otros seis integrantes de su grupo.

Intercambio de información de la DEA con Seguridad en México, llevó a la captura de líder criminal. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

La DEA reconoció la labor de las autoridades mexicanas y de los “valientes agentes” que participaron en estas acciones contra el grupo calificado como terrorista.