Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llegó a la Cámara de Diputados en San Lázaro para comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a puerta cerrada.

Harfuch fue recibido en un estacionamiento de la Cámara de Diputados por el titular de la Jucopo y coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

La comparecencia se programó a las 12:00 horas de este 8 de octubre como parte del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Harfuch llega a San Lázaro: comparecerá ante la Jucopo a puerta cerrada (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Arranca comparecencia de Harfuch en San Lázaro a puerta cerrada

Fueron publicadas fotografías de inicio de la comparecencia de Omar García Harfuch con la participación de integrantes de todas las bancadas en San Lázaro.

Además de Ricardo Monreal, titular de la Jucopo y coordinador de Morena, se vio al presidente de la Mesa Directiva, Raul Bolaños Cacho-Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

También hizo acto de presencia Dolores Padierna, vicecoordinadora de Morena; Ruben Moreira, coordinador de diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI); y Elías Lixa, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN).

De la misma manera se programó previamente la presencia de la coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega; y del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval; así como de otros dipútados de cada uno de los grupos parlamentarios.

Harfuch comparecerá en el Senado también a puerta cerrada

Omar García Harfuch tiene programada su comparecencia en el Senado de la República el 13 de octubre también a puerta cerrada como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

El PAN, en voz de Mayuli Martínez Simón, dijo que buscan tener diálogo privado con Harfuch dado que se limita la participación dos intervenciones por grupo parlamentario en la comparecencia de la Jucopo.

Una de las preguntas que buscan hacer es cómo se va a evitar la intromisión del crimen organizado en las elecciones 2027.

En distintos momentos, tanto Ignacio Mier como Ricardo Monreal, han señalado que en la Jucopo hay representación de todos los partidos y que las comparecencias se organizaron de manera privada por temas de seguridad nacional.