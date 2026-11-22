El futbolista mexicano Héctor Herrera fue arrestado en Montgomery County, Texas, Estados Unidos por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol (DWI), un incidente que genera incertidumbre en el Houston Dynamo de cara a los Playoffs de la MLS.

El mediocampista mexicano fue detenido la noche del sábado 21 de noviembre en el condado de Montgomery, Texas, de acuerdo con reportes policiales difundidos por medios locales.

La presunta detención ya generó repercusiones en el entorno deportivo, debido a que el jugador milita en el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS).

Héctor Herrera es detenido en Estados Unidos por presuntamente conducir ebrio (Especial)

La detención de Héctor Herrera podría tener implicaciones tanto legales como deportivas, dependiendo del avance del proceso y de las decisiones que tome el club.

Hasta el momento, las autoridades locales no han difundido mayores detalles sobre la situación jurídica del futbolista mexicano tras su arresto.

¿Por qué arrestaron a Héctor Herrera en Texas?

De acuerdo con los reportes sobre su detención, Héctor Herrera habría sido arrestado por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol (DWI) en Montgomery County, Texas, durante la noche del sábado 21 de noviembre.

El incidente ocurre durante su etapa con el Houston Dynamo, equipo en el que el mediocampista mexicano ha aportado experiencia en el futbol estadounidense.

Aunque el caso corresponde a un señalamiento relacionado con la conducción de un vehículo en territorio estadounidense, las posibles consecuencias para Herrera dependerán de las determinaciones de las autoridades y de cualquier decisión disciplinaria que pudiera tomar su equipo o la MLS.

Héctor Herrera (Jorge Martinez / Mexsport)

¿Héctor Herrera jugará los playoffs de la MLS?

El arresto de Héctor Herrera ocurre en un momento clave para el Houston Dynamo, que se prepara para disputar la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste ante San Jose Earthquakes.

El primer partido de la serie está programado para el martes 24 de noviembre, por lo que la detención del mediocampista mexicano podría generar incertidumbre sobre su disponibilidad para el inicio de la postemporada.

Hasta ahora, no se ha informado si el Houston Dynamo tomará alguna medida respecto al futbolista o si Héctor Herrera estará disponible para disputar el encuentro, en medio de la atención que ha generado su arresto en Texas.