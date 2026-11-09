Blanca Estela Angulo Meneses, alcaldesa de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, fue captada en la zona VIP durante el concierto de Grupo Firme realizado en la Feria de Tlaxcala.

Las imágenes muestran a la funcionaria de Morena brindando y conviviendo con colaboradoras y con Griselda Corona, identificada como aspirante política, durante el evento musical en el recinto.

Su presencia provocó cuestionamientos de habitantes, quienes señalaron problemas de servicios públicos en el municipio y preguntaron por las prioridades de la administración local actual.

¿Por qué criticaron a la alcaldesa de Chiautempan tras el concierto de Grupo Firme?

Los videos que circularon en plataformas digitales muestran a Blanca Estela Angulo Meneses en el espacio VIP del palenque, durante el espectáculo de Grupo Firme.

En las grabaciones, la presidenta municipal aparece compartiendo bebidas y conversando con integrantes de su equipo, además de Griselda Corona, según las publicaciones difundidas.

Blanca Estela Angulo en zona VIP de Grupo Firme (Captura de video)

Tras la difusión, habitantes de Chiautempan cuestionaron que la alcaldesa asistiera al concierto mientras persisten reclamos sobre la atención de necesidades cotidianas en distintas zonas.

Entre las inconformidades mencionadas figuran calles con baches, problemas en la recolección de basura y deficiencias en los servicios públicos que corresponden al municipio.

También se expresaron preocupaciones por la inseguridad y otras fallas que, de acuerdo con las críticas ciudadanas, requieren atención de las autoridades municipales locales.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Chiautempan no ha difundido un posicionamiento oficial sobre los videos ni sobre los cuestionamientos dirigidos a la presidenta municipal.

La polémica se mantiene en redes sociales, donde usuarios han puesto en duda las prioridades del gobierno local a partir de las imágenes del concierto.