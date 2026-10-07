“Se muerden la lengua”: Marath Bolaños encara a la oposición por salario e informalidad

Marath Bolaños encaró a los diputados de oposición por las críticas en materia laboral en este segundo informe. Aseguró que se muerden la lengua al hablar de salario e informalidad.

“Ahora vienen y nos reclaman, que los incrementos no han sido suficientes, pues creo que se han mordido en ese sentido la lengua, porque no les corresponde una posición moral como la que están intentando señalar”. Marath Bolaños, titular de la STPS

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se presentó la tarde del martes 6 de octubre ante la Cámara de Diputados, como parte del segundo año de gobierno.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Marath Bolaños fue cuestionado por la oposición por diversas temas, desde el salario mínimo hasta la reforma de 40 horas.

Marath Bolaños encara a diputados de la oposición por salario e informalidad

En respuesta a la oposición, Marath Bolaños cuestionó la preocupación de ciertos puntos de los diputados, ya que mencionó, antes no habían mostrado dicho sentimiento.

Marath Bolaños señaló que varios de los críticos están en partidos que tuvieron la oportunidad de hacer un cambio en materia laboral, pero se equivocaron, restringiendo los derechos en la materia.

“Me llama mucho la atención el interés sobre la informalidad [..] y otras cuestiones que se plantearon y particularmente más allá del fenómeno, tiene que ver con que los planteamientos que se han hecho, se hacen por quienes incluso estuvieron en algún momento como responsables de la política laboral”. Marath Bolaños, secretario del Trabajo

Resaltó los resultados alarmantes que derivaron, como la precarización del trabajo, además de empobrecer a las clases trabajadoras, limitando también el salario mínimo.

Sobre el tema, añadió que el salario mínimo creció un promedio de 1.7% durante el periodo neoliberal con una pérdida del 75% de poder adquisitivo, a diferencia de los últimos 8 años.

Y referente a la informalidad, Marath Bolaños mencionó que en 2009 alcanzó el 61% de la población más el esquema de outsourcing, que fue prohibido para dar trabajo a más de 3 millones de personas.

Por lo que Marath Bolaños reiteró que la oposición se mordió la lengua con un aumento insuficiente y no tendrían la calidad moral de reclamar en cuanto a materia laboral.

“Se muerden la lengua”: Marath Bolaños encara a la oposición por salario e informalidad (Marath Bolaños)

Marath Bolaños es increpado por diputados de oposición, por salario mínimo, informalidad y 40 horas

Durante su comparecencia, tras exponer los logros del segundo año de gobierno, Marath Bolaños recibió distintos cuestionamientos, que incluyen el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El priísta Theodoro Kalionchiz fue quien planteó el nivel de informalidad en México, con un 51.1% —un aumento del 0.3%— ante la tasa de desempleo mencionada por Marath Bolaños.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Sánchez, también señaló la iniciativa de desconexión digital, que pese a tener una mayoría, sigue congelada.