Raúl Bolaños Cacho Cué es un político mexicano del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), actualmente diputado federal por Oaxaca en la LXVI Legislatura, donde también se desempeña como vicecoordinador de su bancada, vicepresidente de la Mesa Directiva y consejero del Poder Legislativo ante el INE.

Ha destacado por su participación en la agenda legislativa en temas de medio ambiente, energía y cambio climático, además de su papel en la coordinación parlamentaria del PVEM en la Cámara de Diputados.

¿Quién es Raúl Bolaños Cacho Cué?

Raúl Bolaños Cacho Cué es un político originario de Oaxaca, integrante del PVEM, con experiencia tanto en el ámbito legislativo como en la administración pública.

Fue senador de la República (2018–2024), donde fungió como coordinador de su grupo parlamentario y presidió la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, además de participar en comisiones clave como Energía y Puntos Constitucionales.

A nivel estatal, se desempeñó como secretario de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca durante el gobierno de Alejandro Murat. También trabajó en el Infonavit, enfocado en políticas de vivienda y programas sociales.

Raúl Bolaños Cacho Cué, diputado federal del PVEM. (raulbccue/Instagram )

¿Qué edad tiene Raúl Bolaños Cacho Cué?

Nació el 2 de junio de 1988 en Oaxaca de Juárez, por lo que en 2026 tiene 37 años.

¿Raúl Bolaños Cacho Cué tiene pareja?

Raúl Bolaños Cacho Cué está casado con Needa Medelich, una reconocida diseñadora de joyas.

Raúl Bolaños Cacho Cué, diputado federal del PVEM. (raulbccue/Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Raúl Bolaños Cacho Cué?

Raúl Bolaños Cacho Cué es Géminis, signo de aire asociado con la comunicación, versatilidad y pensamiento estratégico.

¿Raúl Bolaños Cacho Cué tiene hijos?

Raúl Bolaños Cacho Cué es padre; sin embargo, mantiene esta parte de su vida familiar en reserva, aunque en redes sociales comparte algunos momentos personales.

¿Qué estudió Raúl Bolaños Cacho Cué?

Raúl Bolaños Cacho Cué cuenta con formación académica en derecho y políticas públicas:

Licenciatura en Derecho: Universidad Iberoamericana

Posgrado en financiamiento de vivienda: Universidad de Pennsylvania (Wharton)

Posgrado en políticas públicas: Universidad de Harvard

¿En qué ha trabajado Raúl Bolaños Cacho Cué?

Raúl Bolaños Cacho Cué ha construido su carrera en el servicio público, con énfasis en política social, medio ambiente y trabajo legislativo. Es conocido por su paso por el Senado y su actual rol como diputado federal.