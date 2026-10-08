Ricardo Monreal compartió un video en el que destaca el recibimiento de Omar García Harfuch en la Cámara de Diputados, en donde se reunió con la Jucopo.

“Hoy recibo en la Jucopo a Omar García Harfuch, secretario de la SSPC, para sostener una reunión de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la seguridad en el país”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) fue quien recibió al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) este jueves 8 de octubre.

De momento, Omar García Harfuch no ha mencionado su visita a la Jucopo, sin embargo, abordó diversos temas de seguridad con medios de la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal destaca recibimiento de Omar García Harfuch en la Cámara de Diputados

En sus redes sociales, Ricardo Monreal destacó la visita de Omar García Harfuch a la Jucopo, como parte de un ejercicio plural y democrático de rendición de cuentas en la Cámara de Diputados.

Iniciamos un ejercicio plural y democrático de rendición de cuentas. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch (@OHarfuch), sostiene reunión de trabajo en San Lázaro, donde legisladoras y legisladores de todos los partidos lo escuchamos con atención y le planteamos nuestras dudas y cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad en nuestro país. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 8, 2026

Aunque no dio detalles sobre los temas que se abordaron con Omar García Harfuch ante la Jucopo, Ricardo Monreal le dio la bienvenida ante el grupo de legisladores.

Tal como se observa en el video de Ricardo Monreal, se aborda desde la llegada de Omar García Harfuch y el recibimiento de los legisladores, algunos de ellos le pidieron fotografía.

En la mesa de la Jucopo se observó a los coordinadores y vicecoordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados, como Elías Lixa del PAN e Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano.

Omar García Harfuch destaca seguridad garantizada desde la Cámara de Diputados

Tras la reunión a puerta cerrada con la Jucopo, Omar García Harfuch y Ricardo Monreal rindieron una conferencia de prensa ante medios de la Cámara de Diputados.

En la misma, Omar García Harfuch destacó que la seguridad de México está garantizada por las fuerzas armadas, en la cual el Ejército juega un papel fundamental.

Durante la conferencia, el titular de la SSPC habló de distintos temas, entre ellos: