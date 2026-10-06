Omar García Harfuch comparecerá en una reunión privada el próximo 13 de octubre ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.
Al igual que otros funcionarios, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana presentará el análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, conforme a la agenda legislativa.
Omar García Harfuch presentará resultados de la estrategia federal tras Segundo informe de Gobierno
En la comparecencia de Omar García Harfuch ante la Jucopo, se abordarán a fondo los resultados de la estrategia federal, así como los avances y los pendientes en la coordinación con estados y municipios.
García Harfuch tendrá una intervención inicial de hasta 20 minutos, posteriormente se llevará a cabo una primera ronda de preguntas por parte de los grupos parlamentarios hasta por cinco minutos, en el siguiente orden:
- MC
- PT
- PRI
- PVEM
- PAN
- Morena
Las respuestas de Omar García Harfuch se darán en una sola intervención hasta por 20 minutos; al término de ese tiempo, se procederá a una segunda ronda de preguntas.
Funcionarios que comparecerán por el Segundo Informe de Gobierno
La comparecencia de Omar García Harfuch forma parte del calendario de revisiones a los titulares del gabinete federal, que incluye también a los siguientes:
- Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación: 5 de octubre
- Édgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público: 6 de octubre
- Roberto Velasco Álvarez, Secretario de Relaciones Exteriores: 14 de octubre
- Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía: 20 de octubre
- Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Bienestar: 5 de noviembre
- Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía: 12 de noviembre
- Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Medio Ambiente: Fecha por definir
- Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública: Fecha por definir