Omar García Harfuch comparecerá en una reunión privada el próximo 13 de octubre ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

Al igual que otros funcionarios, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana presentará el análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, conforme a la agenda legislativa.

Ignacio Mier, titular de la Jucopo (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Omar García Harfuch presentará resultados de la estrategia federal tras Segundo informe de Gobierno

En la comparecencia de Omar García Harfuch ante la Jucopo, se abordarán a fondo los resultados de la estrategia federal, así como los avances y los pendientes en la coordinación con estados y municipios.

García Harfuch tendrá una intervención inicial de hasta 20 minutos, posteriormente se llevará a cabo una primera ronda de preguntas por parte de los grupos parlamentarios hasta por cinco minutos, en el siguiente orden:

MC

PT

PRI

PVEM

PAN

Morena

Las respuestas de Omar García Harfuch se darán en una sola intervención hasta por 20 minutos; al término de ese tiempo, se procederá a una segunda ronda de preguntas.

Omar García Harfuch (Captura de Pantalla )

Funcionarios que comparecerán por el Segundo Informe de Gobierno

La comparecencia de Omar García Harfuch forma parte del calendario de revisiones a los titulares del gabinete federal, que incluye también a los siguientes: