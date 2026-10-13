Omar García Harfuch llegó a la Cámara de Senadores para comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre el Segundo Informe en materia de seguridad el 13 de octubre de 2026.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fue recibido por Ignacio Mier, quien lo escoltó hasta la sala donde presentó el informe.

Por su parte, el secretario agradeció el “espacio de diálogo y rendición de cuentas” en el marco del segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum, presidenta de la República.

Omar García Harfuch comparece en el Senado (Omar García Harfuch/Facebook)

Harfuch comparece ante el Senado por Segundo Informe

Omar García Harfuch arribó alrededor de las 10:00 horas del 13 de octubre al Senado para presentar el Segundo Informe de gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad.

El secretario fue recibido en el estacionamiento de la Cámara de Senadores para sostener un encuentro privado con la Jucopo.

Omar García Harfuch destacó su presencia para informar “sobre el trabajo en materia de seguridad durante el segundo año de gobierno de la Presidenta”.

Ignacio Mier, presidente de la Jucopo, señaló que Omar García Harfuch fue recibido “con mucho gusto” para rendir la comparecencia.

Asimismo, destacó la importancia del diálogo y la rendición de cuentas para fortalecer a nuestro país.