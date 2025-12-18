Militante de Morena, ex jefa delegacional y actual vicecoordinadora del partido en la Cámara de Diputados, pero, ¿quién es Dolores Padierna? Te decimos lo que sabemos.

Como integrante de la actual legislatura, Dolores Padierna ha propuesto diversas iniciativas para leyes secundarias, como es a la Ley General contra la Extorsión.

¿Quién es Dolores Padierna? Diputada y vicecoordinadora de Morena

Dolores Padierna Luna es diputada por Mayoría Relativa de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, cargo en el que ya había estado en anteriores ocasiones.

Tal como se describe en redes sociales, Dolores Padierna se describe en redes como feminista, política, economista y vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena.

¿Qué edad tiene Dolores Padierna?

Nacida en Dolores Hidalgo, Guanajuato en 1958, Dolores Padierna tiene 67 años.

¿Qué signo zodiacal es Dolores Padierna?

El cumpleaños de Dolores Padierna es el 8 de mayo por lo que su signo zodiacal es Tauro.

¿Quién es el esposo de Dolores Padierna?

Dolores Padierna está casada con René Bejarano desde 1979.

¿Dolores Padierna tiene hijos?

Junto a René Bejarano, Dolores Padierna es madre de la artista plástica Celeste Bejarano Padierna, quien se dedica al arte emergente, que tal como señala, su obra se dedica a explorar la condición humana.

¿Qué estudió Dolores Padierna?

Dolores Padierna es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

¿En qué ha trabajado Dolores Padierna?

Dolores Padierna ha trabajado tanto en la docencia en el Instituto Politécnico Nacional así como en escuelas primarias públicas, la diputada de Morena cuenta con una larga trayectoria en la política:

Jefa delegacional de Cuauhtémoc de 2000 al 2003

Diputada local del entonces Distrito Federal 1994-1997

Diputada Federal en tres ocasiones:

1997 a 200



2003 a 2006



2018 a 2021

Senadora de 2012 a 2018

Secretaria general del PRD de 2006 a 2009

Consejera Nacional del PRD en 1989

Fundadora del Partido de Revolución Socialista así como del Partido Socialista Unificado de México

Fundadora de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE)

Asimismo, Dolores Padierna es autora de los siguientes libros:

La historia oculta del Fobaproa

Análisis de la situación económica de México

La doctrina Obama para América Latina

La nueva tragedia de México: La reforma Energética

Tenemos Constitución