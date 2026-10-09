En su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Omar García Harfuch presentó los avances conseguidos con la Estrategia Nacional de Seguridad.

Hoy presentamos ante la Junta de Coordinación Política los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta. Omar García Harfuch

Por medio de un mensaje dio a conocer los resultados de las acciones ejecutadas desde octubre de 2025 y hasta agosto del 2026.

En su reporte, Omar García Harfch también reconoció el trabajo coordinado en materia de seguridad, que se lleva a cabo en conjunto con diversas dependencias.

Comparecencia de Omar García Harfuch (@OHarfuch/X)

García Harfuch presentó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en comparecencia

Como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, compareció ante la Cámara de Diputados.

Se trató de una reunión a puerta cerrada con los integrantes de la Jucopo, en la que presentó los avances que se han obtenido a través de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En su publicación, Omar García Harfuch detalló que los datos que presentó en su comparecencia, corresponde al periodo específico del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026.

Al abundar en las cifras en cuestión, informó que las acciones que se han ejecutado a lo largo de casi 2 años han dejado los siguientes resultados:

Más de 67 mil 200 detenciones por delitos de alto impacto

207 objetivos prioritarios detenidos

34 mil 300 armas de fuego aseguradas

Más de 534 toneladas de droga aseguradas

2 mil 771 laboratorios clandestinos y áreas de concentración inhabilitados

Asimismo, indicó que se ha disminuido el promedio diario de homicidios, pues expuso que el delito cayó un 53% durante dos años al pasar de 86 a 40 durase el mes de agosto de 2026.

Hoy presentamos ante la Junta de Coordinación Política de la @Mx_Diputados los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta @Claudiashein.

Con inteligencia, investigación, presencia operativa y coordinación con las entidades federativas, del 1 de… pic.twitter.com/9OsF4s2AjS — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 8, 2026

Destaca Harfuch trabajo coordinado en Estrategia Nacional de Seguridad

Al dar a conocer los datos que presentó en su comparencia sobre la Estratagia Nacional de Seguridad, Omar García Harfuch destacó que los avances se han logrado gracias al trabajo coordinado.

En ese sentido, resaltó que los resultados logrados son producto de las acciones conjuntas que se despliegan entre diversas dependencias como las siguientes:

Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena)

Secretaría de Marina (Semar)

Guardia Nacional

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Fiscalía General de la República (FGR)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Policías estatales

Fiscalías estatales

Tras ello, aseveró que trabajan diario por avances suficientemente significativos en temas como la búsqueda de desaparecidos, el combate a la extorsión y la prevención a la violencia contra las mujeres.

Señaló que son temas prioritarios que requieren mayor esfuerzo, coordinación y resultados concretos que dijo, se han conseguido pero falta mucho por avanzar.