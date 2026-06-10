Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, rechazó las versiones que afirman que el gobierno de Estados Unidos habría cancelado la visa del senador Adán Augusto López.

Durante una conferencia de prensa de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier dijo que no tienen sustento, pues Adán Augusto López recientemente hizo un viaje sin problema alguno.

Ignacio Mier niega rumores sobre visa de Adán Augusto López

Respecto a los rumores de que Estados Unidos había cancelado la visa de Adán Augusto López, el senador Ignacio Mier dijo a los medios que son declaraciones sin pruebas ni sustento.

Ignacio Mier niega que Estados Unidos haya cancelado la visa de Adán Augusto López (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Para aclarar el asunto, Ignacio Mier señaló que recientemente Adán Augusto realizó un viaje a Estados Unidos y no tuvo ningún inconveniente relacionado con su visa.

“Él recientemente tuvo un viaje y no ha tenido nada de eso. Yo hablo de mis viajes, no de los demás. El respeto al viaje ajeno es la paz”. Ignacio Mier

Asimismo, aclaró que el Senado no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de autoridades estadounidenses ni de los propios legisladores sobre una supuesta revocación de la visa.

Mier señaló que este tipo de versiones han circulado en distintas ocasiones sobre políticos de diversos partidos y reiteró que, mientras no existan pruebas o comunicados oficiales, son especulaciones.

Sobre la ausencia de Adán Augusto López en el Senado, Ignacio Mier detalló que se encontraba en el recinto; sin embargo, no había acudido hace días porque se sometió a una operación de la vista.