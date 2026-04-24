Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de Argentina, brindó detalles sobre arresto de Fernando Farías Laguna en Buenos Aires: llegó desde Colombia con documentos falsos.

“Argentina no es refugio de criminales; el que las hace, las paga”. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de Argentina

Tal como narró la ministra de Seguridad, Fernando Farías Laguna es una pieza clave en una organización criminal para contrabando de hidrocarburos.

Por tal razón, Fernando Farías Laguna cuenta con una orden de aprehensión en México y una ficha roja de la Interpol, por lo que será extraditado.

Al darse a conocer la detención de Fernando Farías Laguna, Omar García Harfuch había mencionado que estaba en posesión de documentación falsa.

Atrapamos a Fernando Farías Laguna, mexicano, ex vicealmirante.



Ingresó al país con un pasaporte falso. Buscado por la DNIC, la CIA y con alerta roja de INTERPOL por crimen organizado, robo de combustibles e intento de homicidio contra funcionarios en México.



Está detenido y… pic.twitter.com/lObBkzPA27 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) April 23, 2026

Arresto de Fernando Farías Laguna: ministra de Seguridad de Argentina brinda detalles

En un video compartido en sus redes sociales, la ministra de Seguridad de Argentina destacó el arresto de Fernando Farías Laguna en Buenos Aires.

Agregó que fue mediante trabajos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal de Argentina que se dio con la ubicación de Fernando Farías Laguna.

Aunque no dio detalles como el lugar en el que fue ubicado, la ministra de Seguridad de Argentina confirmó que trabajará en su extradición.

La ministra de Seguridad de Argentina añadió que, aunado al tráfico de hidrocarburos desde Estados Unidos a México, Fernando Farías Laguna está acusado de:

Crimen organizado

Corrupción

Intento de homicidio de funcionarios mexicanos

Robo de hidrocarburos

En videos compartidos en redes sociales, se observa el momento en que Fernando Farías Laguna es arrestado por la Policía Federal de Argentina, quienes lo suben a un vehículo.

Fernando Farías Laguna entró a Argentina con documentación falsa: ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad de Argentina dio a conocer detalles sobre el ingreso de Fernando Farías Laguna a Argentina, que fue desde Colombia con identidad falsa.

Aunque no brindó fechas aproximadas de su ingreso a Argentina, sí compartió la imagen del pasaporte falso de Fernando Farías Laguna, con origen de Guatemala.

En el mismo, Fernando Farías Laguna cambió su nombre a Luis Lemus Ramos, originario de Guatemala y nacido en octubre de 1980.