Una jueza federal reactiva la orden de aprehensión contra el contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), Fernando Farías Laguna, por el caso de huachicol fiscal; podrá ser detenido.

Esto fue tras la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para una orden de aprehensión en contra de Fernando Farías Laguna derivado de su ausencia en audiencia de imputación.

Fernando Farías Laguna y su hermano están acusados de operar una red de huachicol fiscal, esto tras el hallazgo de un buque con toneladas de combustible con dirección a Estados Unidos.

Caso de huachicol fiscal: reactivan orden de aprehensión contra Fernando Farías Laguna

La jueza Nancy Selene Hidalgo reactivó la orden de aprehensión en contra de Fernando Farias Laguna como forma de conducción del proceso por el caso de huachicol fiscal, ante petición de la FGR.

La misma orden de aprehensión destaca que de ser detenido, Fernando Farias Laguna será remitido al Centro Federal de Readaptación Social no. 1, mejor conocido como el penal del Altiplano.

Pese a que su defensa había solicitado reprogramar nuevamente su audiencia, la jueza menciona en el oficio que la misma no fue favorable, por lo que Fernando Farias Laguna debió presentarse a comparecer.

Por lo mismo y tras reactivar la orden de aprehensión, Fernando Farias Laguna está nuevamente en calidad de prófugo de la justicia, tras negativa de una suspensión definitiva solicitada.