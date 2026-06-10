El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna habría compartido una nueva carta en la que rechazó ser usado como chivo expiatorio por el delito de huachicol fiscal.

“Soy marino de carrera, no alguien que pueden usar como les plazca, como chivo expiatorio”. Manuel Roberto Farías Laguna

En el escrito, Manuel Roberto Farías Laguna también exigió conocer la totalidad de las pruebas que se han presentado en su contra, ya que las instituciones construyeron versiones.

Esta última carta se sumaría a las seis misivas que ha escrito Manuel Roberto Farías Laguna, en las cuales se ha descrito como víctima de un indebido proceso sin pruebas.

Manuel Roberto Farías Laguna rechaza ser usado como chivo expiatorio por huachicol fiscal

Se dio a conocer una nueva y supuesta carta de Manuel Roberto Farías Laguna en la que rechazó nuevamente los cargos por huachicol fiscal y el ser usado como chivo expiatorio.

Manuel Roberto Farías Laguna (Semar)

De acuerdo con el escrito, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna ha visto cómo se construye una narrativa de culpabilidad en su contra en los últimos meses.

Manuel Roberto Farías Laguna apuntó que no ha sido escuchado; sin embargo, tiene derecho a que se conozca la verdad sin sustituirse por versiones políticas desde las instituciones.

Ya que, afirma, es un marino de carrera que ha servido con honor a México durante al menos tres décadas en la Armada de México, llegando al cargo de vicealmirante.

Sin embargo y pese a su carrera, se pretende convertir la justicia en un instrumento selectivo del que no tendría acceso, ya que también exigió el derecho a la defensa adecuada.

Huachicol fiscal: Manuel Roberto Farías Laguna asegura que no se rendirá

La presunta carta de Manuel Roberto Farías Laguna fue compartida por el periodista Manuel López San Martín y en la misma añade que no se va a rendir.

El vicealmirante de la Secretaría de Marina declaró que no será vencido, en específico ahora que ha visto que comienzan a surgir otros señalamientos.

La presunta carta de Manuel Roberto Farías Laguna estaría fechada el 1 de junio, ya que afirma que se escribió el Día de la Marina Nacional, la cual recordó aunque sin rendir honores.