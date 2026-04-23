La Secretaría de Marina (Semar) respondió a la detención de Fernando Farías Laguna, la cual refrenda el compromiso contra la corrupción, ya que “la ley es para todos”.

Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina tras meses de investigación, como destaca la Marina en un comunicado compartido.

Acorde con lo señalado por Omar García Harfuch, fue la Semar quien coordinó el operativo que derivó en la aprehensión de Fernando Farías Laguna.

El excontralmirante de la Marina cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de robo de hidrocarburos.

Semar sobre detención de Fernando Farías Laguna

Marina responde a detención de Fernando Farías Laguna: “La ley es para todos”

En respuesta a detención de Fernando Farias Laguna, Semar destacó que es resultado del compromiso en el combate a la delincuencia, porque en la Marina, “la ley es para todos”.

Marina destacó a su vez que la detención de Fernando Farías Laguna constó de meses de investigación que destaca la efectividad de la coordinación entre autoridades internacionales.

Además de las agencias nacionales, con quienes se trabajará para que Fernando Farias Laguna enfrente la justicia de ser encontrado culpable por huachicoleo.

Asimismo, Marina se comprometió a dar seguimiento a los procesos legales que derivarán de la detención de Fernando Farias Laguna, conforme a la normatividad vigente.

Sin embargo, Marina no dio más detalles sobre el proceso o detención de Fernando Farias Laguna.

Marina mantuvo seguimiento para detener a Fernando Farias Laguna

Semar también señala su colaboración junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República para detener a Fernando Farias Laguna.

Añaden que fue gracias a mecanismos de cooperación internacional que se detuvo a Fernando Farias Laguna quien contaba con una ficha roja de la Interpol.

Y fue desde su emisión que las instituciones de seguridad a nivel internacional mantuvieron un seguimiento puntual de Fernando Farias Laguna, lo que permitió ubicarlo.