Luego de que un juez federal le otorgara a la FIFA el control total del Estadio Banorte durante el Mundial 2026, palcohabientes se presentaron en el recinto ubicado al sur de la ciudad para manifestar su molestia.

No obstante, al intentar ingresar les impidieron el acceso por la puerta uno e incluso los ignoraron aún cuando había reporteros y camarógrafos presentes.

A través de las redes sociales del portal 24 Horas, se compartió el momento de la llegada de Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Palcos y Plateas, quien al no poder ingresar al recinto lanzó una advertencia.

Palcohabientes intentan ingresar al Estadio Banorte tras resolución judicial (Captura de pantalla)

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