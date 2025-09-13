La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), emitió una ficha roja en contra de Fernando Farías Laguna, marino ligado al delito de huachicol fiscal.

Cabe recordar que el contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de operar una red de huachicol en las aduanas de Tampico y Altamira en Tamaulipas, así como Guaymas, en Sonora, es considerado por las autoridades como prófugo de la justicia.

En tanto, cabe recordar que Fernando Farías Laguna obtuvo un amparo para evitar ser detenido por huachicol fiscal, sin embargo, uno de los requisitos para mantenerlo era presentarse a declarar ante un juez en el penal del Altiplano.

Hermanos Farías Laguna desde la Marina para CJNG (Eduardo Díaz / sdpnoticias.com)

Nota en desarrollo. En breve más información...