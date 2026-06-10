Speed anuncia transmisión en vivo del México vs Sudáfrica en el Mundial 2026

El popular creador de contenido estadounidense, Speed, anunció que llevará a cabo una transmisión en vivo del partido México vs Sudáfrica como parte de la inauguración del Mundial 2026.

A través de un video publicado en sus redes sociales, IShowSpeed reveló su participación activa en el Mundial 2026 mediante una cobertura especial en vivo que llevará por nombre World Cup Tour.

Dicho gira será transmitida a través de sus redes sociales, luego de adelantar que alcanzó un acuerdo de colaboración con el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En el video se puede observar a Speed e Infantino darse un fraternal saludo, y al directivo lanzando la pregunta sobre qué hará el streamer para el Mundial 2026.

La grabación, publicada en el canal de YouTube de IShowSpeed, acumula ya casi 500 mil vistas, en lo que se espera sea uno de los eventos más vistos de redes sociales durante la justa deportiva internacional.

Infantino entrega a Speed el primer Fan ID para el Mundial 2026

Mediante sus redes sociales, Gianni Infantino también compartió una foto del recuerdo junto a Speed.

El presidente de la FIFA detalló que durante su encuentro, le entregó al popular creador de contenido el primer ID de aficionado para el Mundial 2026.

Infantino externó su agradecimiento con IShowSpeed por “desempeñar un papel protagonista”, destacando el “poder unificador del futbol y la música”.

“El primer ID de aficionado de FIFA entregado a Speed! Le agradecí por desempeñar un papel protagonista mostrando el poder unificador del fútbol y la música a través de la canción “Champions”, que forma parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026″ Gianni Infantino

Esto luego de que el streamer presentara su canción “Champions”, que forma parte del Álbum Oficial del Mundial 2026.

El video de dicha canción ya supera las 33 millones de reproducciones en YouTube, situándose como uno de los más vistos de toda la plataforma del botón rojo.