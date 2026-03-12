La gubernatura de Zacatecas en las elecciones 2027 ha desatado un pleito al interior de la familia Monreal, o al menos eso es lo que estarían aparentando los integrantes de la dinastía.

Saúl, David y Ricardo Monreal (Adolfo Vladimir / Adolfo Vladimir/Cuartoscuro)

Lo anterior debido versiones aseguran que los Monreal en realidad tendrían una carta sorpresa para competir en la contienda por el gobierno estatal: la senadora Verónica Díaz Robles.

Al respecto, el trascendido indica que hay un vínculo claro entre los hermanos y la legisladora federal, por lo que incluso se señala los jaloneos de meses previos habrían sido una pantalla.

Los Monreal estarían detrás de Verónica Díaz Robles rumbo a las elecciones 2027 en Zacatecas

El 4 de mayo del 2025, durante el Congreso Nacional de Morena, la dirigencia del partido modificó sus estatutos para bloquear la postulación de familiares en las elecciones 2025 y 2027.

La medida afectó directamente las intenciones de Saúl Monreal, quien no ha ocultado sus deseo por el gobierno de Zacatecas a cargo de su hermano David, lo cual provocó un pleito dentro de la dinastía.

O eso es lo que estarían vendiendo públicamente los propios Monreal, pues han surgido versiones extraoficiales que apuntan que los hermanos en realidad buscan impulsar a la senadora Verónica Díaz Robles.

Verónica Díaz Robles, senadora de Morena por Zacatecas. (verodiazrob/Instagram )

De acuerdo con información del portal Político, el jaloneo entre los Monreal no fue real, pues los hermanos habrían decidido dejar de lado los planes de Saúl para apoyar a Verónica Díaz Robles.

En especial porque se destaca que la senadora ya fue parte de la familia y protegería los intereses de la dinastía, pues estuvo casada años atrás con otro de los hermanos, Luis Enrique.

Saúl Monreal ha insistido en perseguir candidatura

A pesar del candado “antinepotismo” que Morena puso para evitar su candidatura en las elecciones 2027, Saúl Monreal no ha desistido en su interés por competir el gobierno de Zacatecas.

Meses atrás y en medio del “pleito” entre hermanos, el senador declaró que su hermano David ya había decido apoyar a Verónica Díaz Robles, lo que dijo, no le generaba conflicto alguno.

Por su parte, el mayor de los hermanos, Ricardo Monreal, fijó una postura en contra de los intereses de Saúl, pues ha reiterado su rechazo a que busque la candidatura por lo que lo ha llamado a la mesura.

A pesar de las versiones y el intercambio de señalamientos que se ha suscitado entre los hermanos Monreal, la senadora de Morena no se ha pronunciado con respecto a lo que ha comenzado a trascender.